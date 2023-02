Un premier bambin abandonné dans une «boîte à bébés» au Kentucky

Un premier enfant a été déposé dans une «boîte à bébés» mise en place pour abandonner de façon anonyme son nouveau-né, au Kentucky, où l’avortement est interdit.

Le bébé était en bonne santé et a été pris en charge en moins de 90 secondes, a indiqué la fondatrice et PDG de Safe Haven Baby Boxes, Monica Kelsey, au New York Post.

Ces boîtes sont installées dans les murs extérieurs d'hôpitaux, de postes de police et de casernes de pompiers puis se verrouillent lorsqu’un nouveau-né y est déposé.

Les autorités compétentes sont par la suite immédiatement alertées.

Une loi adoptée en 2021 au Kentucky autorise l'utilisation de «boîtes à bébés» pour les enfants âgés de moins de 30 jours.

AFP

Il est interdit d’avorter dans cet État américain depuis le 15 juillet 2022. Un référendum hostile au droit à l'avortement a échoué en novembre dernier, alors que le pays a donné le pouvoir à chaque État de légiférer sur cette pratique.

La boîte était en place depuis moins de deux mois avant que le premier bébé ne soit reçu. L'enfant était le 24e du pays à être remis dans l’un des 130 emplacements établis dans neuf États, selon le New York Post.