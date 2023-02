Hogwarts Legacy: ce nouveau jeu vidéo offre un séjour de rêve à Poudlard

Plus besoin d’emprunter le quai 9 3⁄4 pour débarquer à Poudlard ! Le studio Avalanche Software convie aujourd’hui sorciers et moldus dans l’univers d’Harry Potter directement sur leur console avec le magnifique Hogwarts Legacy. Une mise en garde s’impose toutefois : vous ne voudrez probablement plus rentrer à la maison tant le séjour y est magique.

Avouons-le, on a tous déjà rêvé de fréquenter Poudlard. Apprendre à conjurer des sorts, concocter des potions magiques, disputer un match de Quidditch, siroter une bièraubeurre en compagnie de Harry, Ron et Hermione... tous ces fantasmes jadis irréalisables deviennent aujourd’hui réalité. Enfin presque.

Car c’est à la fin du 19e siècle – donc bien avant la naissance du sorcier balafré et de sa bande – qu’on débarque aujourd’hui à Poudlard. Le joueur y incarne un nouvel élève admis en cinquième année qui devra, au fil de quêtes, aventures et leçons, apprendre les rudiments de la sorcellerie. Chemin faisant, il affrontera trolls et goblins, tissera des amitiés avec ses camarades de classe et découvrira tous les secrets que recèlent les couloirs de l’école. Bref, c’est une expérience complète et entière à laquelle on a droit avec Hogwarts Legacy. Du rituel du Choixpeau aux devoirs imposés par les divers professeurs, on vit étape par étape le parcours typique d’un étudiant de Poudlard.

Photo fournie par WB Games

En constant émerveillement

Et c’est là une des plus grandes forces de ce jeu. Sa structure plus flexible et malléable permet au joueur d’explorer à son rythme les moindres recoins de l’école et de ses alentours, tous infusés d’une importante dose de magie et de sublime. Même après 10 heures passées dans ce monde entièrement ouvert, on ne cesse de s’en émerveiller tant il est reconstruit avec minutie.

Durant cette période d’essai, nous avons réussi à garnir notre arsenal de près d’une vingtaine de sorts et sortilèges, utiles autant en mode exploration que dans les combats. Ces combats, d’ailleurs, sont encore plus dynamiques qu’ils l’ont été dans les nombreux jeux dérivés de la saga Harry Potter, lancés au cours des 20 dernières années.

Avec des attaques aussi nombreuses et variées, les affronts des créatures maléfiques laissent libre choix au joueur quant à la stratégie à prioriser. Geler un ennemi ou l’enflammer ? Le désarmer ou le suspendre dans les airs ? On trouve rapidement ses aises et ses méthodes de prédilection tant l’expérience est fluide et instinctive.

Photo fournie par WB Games

La performance avant le look

D’un point de vue purement esthétique (et superficiel), on se désole toutefois de certains choix d’habits desquels ont doit affubler notre personnage pour en rehausser les caractéristiques de force ou de défense, par exemple. On doit en effet souvent sacrifier le bon goût vestimentaire, coiffant le protagoniste d’un chapeau à plumes en plus d’un foulard aux couleurs criardes, de lunettes colorées et de gants aucunement assortis au reste de l’ensemble pour en maximiser les effets. Bref, un menu détail qui nous a tout de même agacés dans notre périple.

Sinon, on prend un plaisir aussi immédiat qu’évident à arpenter les corridors de Poudlard et perfectionner nos sorts, succombant au charme de Hogwarts Legacy en moins de temps qu’il n’en faut pour crier « Lumos ». Et on anticipe déjà le jour où on devra quitter son monde envoûtant après avoir bouclé son intrigue.

Hogwarts Legacy ★★★★☆

Maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series. Le jeu sera offert pour PS4 et Xbox One le 4 avril, puis sur Nintendo Switch le 25 juillet.