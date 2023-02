Une décennie de fête cajun pour le Winston Band

Le Winston Band a concocté un nouvel album pour célébrer ses 10 ans de carrière. Festif et aux inspirations cajuns – leur marque de commerce –, ce troisième album complet est la preuve qu’un projet amusant entre amis du secondaire peut se transformer en riche carrière musicale.

Antoine Larocque chante et joue de l’accordéon, de l’orgue, du piano, du synthétiseur et du violon avec Le Winston Band depuis les débuts du groupe, lorsque quatre amis du secondaire se sont mis à écouter et à «jammer» sur de la musique traditionnelle. Les musiciens montréalais ne se doutaient pas qu’ils allaient toujours jouer de la musique inspirée du sud-est des États-Unis une décennie plus tard et qu’en plus, le nom Winston Band serait resté.

«En 2012, nous avions un coloc qui avait un rat domestique nommé Winston, explique le chanteur de 31 ans en riant. Notre appartement était devenu Chez Winston. Nous faisions nos répétitions pendant la grève étudiante dans cet appart et ce nom est resté.»

À 21 ans, l’artiste a été marqué par la Louisiane et son côté musical lors d’un voyage où il travaillait sur une ferme pour se loger. De retour au Québec, il a partagé sa passion avec ses fidèles amis qui se sont empressés d’embarquer dans son projet.

Le Winston Band est désormais formé de 5 musiciens âgés de 28 à 31 ans : Antoine Fallu (voix, basse, guitares), Andrew Duquette-Boyte (voix, frottoirs, triangle), Vincent Fillion (voix, guitares, mandocaster, échantillons) et Gregory Fitzgerald (voix, batterie, percussions, échantillons, habillage sonore).

Winston Express

Baptisé Winston Express, ce nouvel opus est un album festif et plus mature, qu’il «faut absolument voir sur scène», explique le chanteur.

Pour la première fois, le groupe a fait appel à un réalisateur, Erik West-Millette (Lhasa, Marie-Jo Thério). Le groupe a aussi collaboré avec des artistes de la Louisiane pour livrer un album «avec une coche de plus». Noam Guerrier Freud, le nouveau batteur du groupe, a d’ailleurs grandi au son de la musique cajun.

«Nous avons mélangé la musique du sud avec notre propre réalité montréalaise, explique Antoine Larocque. Cet album est un entre-deux et rejoint la philosophie et le son de là-bas que l’on a adaptés à la québécoise. Il n’y a que des compositions originales, sauf une chanson.»