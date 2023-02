Adolescent happé mortellement en scooter: le conducteur distrait par son téléphone ne sera pas accusé

Une mère dont l’adolescent de 15 ans a été happé mortellement est en furie contre le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui refuse d’autoriser des accusations contre l’automobiliste même distrait par son téléphone.

Nancy Graveline est loin d’avoir fait le deuil de son «bébé», Jérémy Desrosiers, victime d’une collision fatale le 24 octobre 2021 à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie.

Dès le début de l’enquête, le conducteur du Range Rover, ayant dévié de sa voie et happé l’adolescent en scooter, fut soupçonné d’avoir été distrait par son cellulaire. Son appareil a d’ailleurs été saisi.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont déterminé que l’homme de 43 ans était bel et bien en train d’utiliser son téléphone avant et pendant l’impact mortel, apprend-on dans le rapport du coroner qui vient d’être transmis à la famille. Ils ont d’ailleurs toutes les données nécessaires tirées de son appareil afin de prouver leur thèse.

«Puisque l’attention du conducteur n’est pas dirigée sur sa conduite, il ne voit pas (aucune manœuvre d’évitement) le jeune Jérémy qui circule avec son cyclomoteur devant lui et le percute avec son véhicule», indique la coroner dans le dossier.

Il était distrait

Les premiers policiers à s’être rendus sur la scène ont d’ailleurs rapporté que le conducteur avait admis avoir été distrait par son téléphone, précise-t-on aussi dans le rapport.

Malgré tout, la procureure a refusé d’aller de l’avant. Le chauffeur du VUS s’en tire donc sans aucune conséquence.

Afin de justifier sa décision, le DPCP mentionne avoir dû s’en tenir à un cadre légal et rappelle que le fardeau de la preuve qu’il doit satisfaire est très exigeant.

«À la suite d’une analyse complète du dossier d’enquête, le DPCP a conclu qu’aucune accusation ne pouvait être portée relativement à cet événement tragique, n’ayant pas la conviction d’une perspective raisonnable de condamnation», a déclaré la porte-parole Me Audrey Roy-Cloutier.

«Mais ça prend quoi de plus ?», s’interroge Mme Graveline, furieuse. «Dans le fond, ce qu’on envoie comme message à la population, ce n’est pas de ne pas utiliser son téléphone, c’est juste de s’organiser pour ne pas se faire prendre. Et c’est facile, parce qu’au moindre petit doute, il ne se passera rien.»

Elle salue toutefois le travail des enquêteurs, qui ont travaillé «très, très fort».

«Ils étaient presque aussi fâchés que moi quand on a su que le DPCP refusait le dossier», dit la mère de la victime.

Bien que la coroner au dossier ait fait quelques recommandations, notamment d’augmenter les opérations policières ciblant l'usage du cellulaire au volant, Nancy Graveline a l’impression que son garçon est mort en vain.

«J’ai perdu mon fils parce que cet homme a pris la chance de regarder son téléphone. Il a peut-être ça sur la conscience, mais il a quand même réussi son coup de dé. J’espère qu’il est allé s’acheter un 6/49», dit-elle, la voix brisée par l’émotion.

Déjà connu des policiers

Si cet homme d’affaires n’a pas eu à faire face à la justice cette fois-ci, il traîne toutefois quelques antécédents criminels. Il a notamment été reconnu coupable en 2012 de voies de fait et de menaces dans un contexte conjugal. Il n’avait alors écopé que d’une probation de deux ans.

Et le quadragénaire s’est fait arrêter une quinzaine de fois au cours des dernières années, principalement pour des excès de vitesse.