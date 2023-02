Après la voix: le grand saut pour Marie-Ève Laure

Depuis qu’elle était toute jeune, Marie-Ève Laure, aussi connue sous le nom de Marie-Ève Lapierre, a toujours été passionnée par la musique, mais c’est à la fin de sa participation à la quatrième saison de «La Voix» qui lui a donné la motivation de faire de sa passion un métier.

«C’est simple, tout a démarré là pour moi. Je n’avais jamais fait le saut de ne faire que de la musique professionnellement, je donnais des cours de chant, mais ça s’arrêtais là. Je voyais pas la pas la possiblité de faire de la musique à temps plein avant ça», a révélé cette qui s’est rendue jusqu’à l’étape des directs lors d’un entretien téléphonique avec l’Agence QMI.

«En me voyant à la télévision, j’ai réalisé que c’était vraiment dur une scène que je suis le mieux, c’est là que je veux bâtir les prochaine années de ma carrière et c’est là que de fil en aiguille à partir de cette expérience-là tout c’est bâti pour moi», a-t-elle ajouté, en précisant que c’est là qu’elle a rencontré le réalisateur de ces deux premiers albums, Jean-François Beaudet.

Son passage à l’émission n’était toutefois pas le premier, elle qui a participé aux albumauditions de Star Académie en 2011 à l’âge de 19 ans. Elle ne s’était toutefois pas rendue plus loin dans la compétition. «Toute ma vie c’était clair que j’allais faire ça, c’était juste le chemin que j’allais prendre qui était pas encore défini», a raconté la musicienne, en ricanant.

Retour à la source

Bien qu’elle ait vécu la majeure partie de sa vie à Sainte-Thérèse, celle qui est connue sous le nom de Marie-Ève Laure (un pseudonyme pour rappeler le fleuve Saint-Laurent), n’a jamais mis de côté ses origines madeliniennes.

«Mes grands-parents Lapierre sont nés aux Îles donc j’avais déjà un attachement que je voulais retrouver un jour dans ma création. Je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, mais la pandémie a accéléré les choses et m’a amené à m’établir ici», a confirmé celle qui vit aujourd’hui dans les environs de Havre-Aubert.

Un peu avant la pandémie, en septembre 2019, elle lance un premier album de chansons originales, «Onze», un hommage à la grande région de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine. Ce premier opus obtient un bon succès critique, avec entre autres une nomination à l’ADISQ pour l’Album de l’année – Country en 2020.

Puis à la fin de cette année-là tout s’arrête. Elle prend quelques semaines pour se retirer de l’espace public en raison d’un épuisement professionnel. «Je trouvais ça important de nommer ma situation ici afin qu’un jour, on efface les tabous pour de bon quand il s’agit de santé mentale», avait-elle écrit sur Facebook.

2022, l’année du retour en force

Elle est définitivement revenue en force lors des mois suivants, avec d’abord un passage remarqué lors de l’édition française de «La Voix». «Ce qui m’a d’abord motivé à l’émission, c’est que j’allais clairement avoir du plaisir», a-t-elle raconté. Aucun coach ne l’a sélectionné, mais elle en retire de bons souvenirs.

Puis, quelques mois plus tard, en novembre, elle lance un deuxième album «Reviens», un album racontant son nouvel équilibre entre Montréal, son lieu de travail, et son patelin madelinot.

«Les Îles, c’est une source d’inspiration constante, c’est mon équilibre et j’ai besoin de me retrouver ici», a souligné celle qui est présentement en résidence d’écriture pour un autre projet qu’elle ignore s’il sera musical ou non. «Les mots c’est vraiment ma passion et j’aime ça explorer la poésie, l’écriture de romans, de nouvelles, tout ça c’est dans mes aspirations éventuellement», a mentionné la musicienne, bien optimiste pour l’avenir.