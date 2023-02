«Avant le crash» officiellement renouvelée par Radio-Canada

Radio-Canada a confirmé lundi ce que tout le monde savait déjà: il y aura bel et bien une suite à la première saison de la série «Avant le crash», écrite par le couple Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte.

Les deux auteurs répétaient depuis des mois à qui voulait l’entendre qu’ils planchaient sur les intrigues de la deuxième saison. Les 10 nouveaux épisodes ramèneront sur ICI Télé les personnages campés par Éric Bruneau (aussi l’idéateur de la série avec Catherine Léger), Benoit Drouin-Germain, Émile Proulx-Cloutier, Mani Soleymanlou et Karine Vanasse. Kim Lévesque-Lizotte avait aussi confirmé à l’Agence QMI le retour de Marie-France Marcotte, qui interprète l’intrigante et manipulatrice Dominique, un personnage ayant marqué les téléspectateurs.

Dernière la caméra, la même équipe reprendra aussi du service, soit le réalisateur Stéphane Lapointe et la productrice Sophie Deschênes de Sovimage.

«Très hâte de vous présenter cette nouvelle saison où tous seront en pleine reconstruction, mais l’arrivée de nouveaux personnages fragilisera l’équilibre qu’ils tenteront d’acquérir», a précisé Mme Deschênes, dans un communiqué.

Voici le synopsis de la 2e saison: «alors qu’Evelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier) sont au cœur d’un divorce houleux, que Vincent (Benoit Drouin-Germain) a disparu et que Patrick (Mani Soleymanou) et Marie-Michèle (Myriam Fournier) s’efforcent à faire fonctionner un nouveau modèle familial, Marc-André (Éric Bruneau) semble être celui qui se relève le mieux du crash. N’ayant plus Dominique (Marie-France Marcotte) et François dans les pattes, Evelyne et Marc-André forment désormais l’équipe gagnante chez Olstrom, au grand bonheur de Taschereau (Pier Paquette). Mais pour encore combien de temps?

«Avant le crash» a été citée par plusieurs médias parmi les meilleures productions de 2022, aux côtés de «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» (Club illico) et «Chouchou» (Noovo).

«Saluée unanimement par la critique et même qualifiée de révélation télévisuelle de l’automne 2022, "Avant le crash" est une série magnifiquement écrite, interprétée et réalisée qui nous plonge au cœur d’enjeux bien de notre temps. Nous avons très hâte de vous offrir la suite», a indiqué la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, dans un communiqué.