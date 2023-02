Comment reconnaître les signes de troubles psychotiques chez les jeunes adultes

Pouvant apparaître de façon graduelle ou soudaine, les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions – la personne fait difficilement la différence entre ce qu’elle perçoit et ce qui est réel. Voici comment mieux reconnaître les signes et les symptômes.

Saviez-vous que les troubles psychotiques touchent 3,5% de la population? Qu’on parle de schizophrénie, de trouble schizoaffectif, de trouble délirant, d’un épisode psychotique bref ou d’un trouble psychotique induit par une substance, certains signes indiquent qu’une personne est en situation de psychose.

Voilà pourquoi il importe d’être en mesure de les identifier pour pouvoir consulter un professionnel de la santé dans les plus brefs délais.

Les signes et les symptômes de l’apparition d’un trouble psychotique

Getty Images

Les troubles psychotiques sont des troubles mentaux graves qui nuisent au fonctionnement quotidien et qui entraînent une détresse importante pour la personne et son entourage. Ils apparaissent principalement chez les jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans.

C’est souvent une combinaison de plusieurs facteurs liés à la vulnérabilité d’une personne et au stress qu’elle subit qui entraîne l’apparition des signes et des symptômes. Plus la personne est vulnérable, moins le stress devra être élevé pour entraîner un trouble psychotique. De plus en plus d’études démontrent que la consommation de drogues comme le cannabis, la cocaïne et les amphétamines augmente également le risque de vivre un épisode psychotique.

Certaines personnes ont tendance à accorder peu d’attention aux symptômes et pensent qu’ils disparaîtront d’eux-mêmes. Pourtant, des études récentes ont permis de démontrer que plus un trouble psychotique est détecté et traité tôt, plus les chances d’un rétablissement rapide sont élevées.

Vous pensez que vous ou une personne de votre entourage présente des symptômes? Voici quelques signes à ne pas négliger:

· présence d’hallucinations (entendre une ou des voix, voir des choses ou sentir des odeurs que les autres ne perçoivent pas, ressentir des sensations physiques inhabituelles);

· présence d’idées délirantes, c'est-à-dire des croyances étranges ou fausses (ex: se croire capable de télépathie, avoir l’impression d’être surveillé, suivi ou persécuté) ou encore avoir des préoccupations exagérées (ex: méfiance);

· humeur changeante (ex: être anormalement excité et devenir dépressif en quelques minutes);

· désintérêt envers les activités habituelles, le travail, les études, les amis ou manque d’énergie et de motivation;

· difficulté à se concentrer, à être attentif pendant de longues périodes ou avoir des pensées confuses, désorganisées et incohérentes;

· comportements désorganisés ou inhabituels (ex: isolement, début de consommation d’alcool ou de drogues ou consommation en hausse);

· sommeil et appétit perturbés, hygiène personnelle et apparence négligées;

· avoir un comportement moteur anormal (être agité ou moins réactif).

Il est également important de souligner que la très grande majorité des personnes qui vivent avec un trouble mental n’ont pas de comportements violents. Bien au contraire, elles sont plutôt davantage à risque d’être leur propre victime.

Une épreuve difficile pour la personne et son entourage

Getty Images/iStockphoto

En tant que proche, vous pourriez ressentir une grande variété d’émotions (anxiété, colère, tristesse...) à la suite d’un diagnostic de trouble psychotique chez une personne de votre entourage, ou ne pas savoir comment l'aider. Sachez qu'il existe des ressources pour vous soutenir.

De plus, les personnes présentant des troubles psychotiques peuvent parfois faire face à des préjugés en lien avec leur état de santé mentale. Cela peut les décourager à demander de l’aide ou à poursuivre un traitement.

Si vous vivez de la détresse, n’attendez pas d’être en situation de crise pour agir. Il existe des ressources variées pour vous aider à vous sentir mieux ou contribuer à diminuer votre risque de vivre un nouvel épisode psychotique.

Les bienfaits des soins et des services

Getty Images/iStockphoto

Dans la majorité des cas, les troubles psychotiques se soignent efficacement par la combinaison de traitements et d’activités de réadaptation, comme les interventions basées sur l’approche cognitivo-comportementale et la prise de médicaments.

Le Programme pour premiers épisodes psychotiques (PPEP), entre autres, s’adresse aux personnes de 12 à 35 ans qui présentent des symptômes d’un trouble psychotique. Il offre un suivi interdisciplinaire intensif intégrant un traitement médical de la psychose et un suivi psychosocial.

Les soins et les services ont de multiples bénéfices notamment afin de reprendre le contrôle de sa vie et de ses activités quotidiennes. Ils permettent:

le maintien d’une vie saine et satisfaisante;

la conservation et l’amélioration des liens avec les membres de l’entourage;

la limitation des rechutes d’épisodes psychotiques;

la diminution des risques de comportements agressifs ou suicidaires;

la conservation d’une bonne mémoire et d’une bonne concentration.

N’attendez pas de ne plus pouvoir faire vos activités habituelles pour consulter. Contactez un médecin, l’accueil psychosocial de votre CLSC ou Info-Social 811 dès l’apparition des symptômes.