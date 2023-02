De plus en plus de PME affaiblies par l'inflation

L'inflation commence à peser très lourd sur les épaules de nombreux dirigeants d'entreprise selon une récente étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Bien que l'apogée de l'inflation soit derrière, les frais d'exploitation sont toujours plus élevés qu'avant. La pression est si forte en ce début d'année que des entrepreneurs affirment que leur situation s'est détériorée comparativement à l'année dernière.

Selon l'enquête de la FCEI dévoilée lundi, 64 % des dirigeants de PME affirment subir des impacts importants de la hausse des prix sur leur entreprise.

Et la pression est encore plus forte pour les petites entreprises de moins de cinq employés.

«Quand on regarde nos résultats, on voit que les dirigeants de petites entreprises vont travailler plus d'heures que la moyenne. Les plus petites entreprises vont être moins nombreuses à transférer le prix au client, mais plus nombreuses à réduire leurs investissements. On voit clairement que ça essouffle les PME et que ça affaiblit grandement la petite entreprise», a expliqué François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Un climat d'incertitude

Les résultats de l'étude représentent bien ce qui se passe dans le milieu entrepreneurial de Rimouski selon la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette. Le manque de prévisibilité inquiète bien des entrepreneurs.

«Les taux d'intérêt, l'augmentation des tarifs, les taxes, l'augmentation possible des tarifs d'électricité pour les commerçants, tout ça, ça crée de l'incertitude. Le mot d'ordre c'est préoccupation, tout le monde est préoccupé, inquiet. On va continuer à faire des affaires, il y a de beaux projets, mais de quoi sera fait l'avenir, c'est plus incertain», a expliqué Jean-Nicolas Marchand, directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette.

La chambre de commerce comme la FCEI interpellent le gouvernement en lui demandant d'agir sur certains leviers pour permettre aux dirigeants d'entreprise de souffler.

«Le gouvernement peut agir demain matin sur deux leviers, comme il l'a fait pour les citoyens ; sur la limitation des coûts gouvernementaux et la fiscalité» a indiqué M. Vincent.

Selon l'étude de la FCEI, 94% des entrepreneurs aimeraient que le gouvernement applique ses mesures anti-inflationnistes aux PME. Un coup de pouce qui pourrait aider les entreprises à traverser cette période difficile.

«Et le budget à venir est aussi une occasion à saisir pour alléger le fardeau fiscal des petites entreprises», a conclu M. Vincent.