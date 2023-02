Découvrez le quartier LOGES Saint-Nicolas à seulement quelques minutes du pont de Québec!

À la recherche d’un condo locatif qui vous permettra de profiter de la nature, sans trop vous éloigner de la ville? LOGES Saint-Nicolas vous propose un milieu de vie rêvé, chic et moderne pour vous établir.

Que vous viviez seul, en couple, avec des enfants ou avec un animal de compagnie de moins de 20 lbs, LOGES Saint-Nicolas propose une grande diversité de condos locatifs, répartis dans plusieurs bâtiments, en bordure d’un grand parc boisé et à proximité du fleuve Saint-Laurent.

Avec plus d’une quinzaine d’aires communes intérieures et extérieures, le complexe résidentiel offre beaucoup plus qu’un appartement à louer, c’est un véritable milieu de vie!

«LOGES Saint-Nicolas, c’est vraiment plus qu’un quartier, plus qu’un endroit pour vivre, plus qu’un voisinage... c’est une belle communauté de locataires qui est grandissante, dynamique, active, et surtout, qui est très agréable à côtoyer», mentionne la directrice gestion résidentielle de LOGES Saint-Nicolas, Mélanie Lachance.

Un milieu de vie riche d’expériences

Les différentes aires de vie communes, autant intérieures qu’extérieures, ont été aménagées autour de la nature, et sont situées à proximité de tout pour offrir confort, bien-être et équilibre aux locataires.

On retrouve, entre autres, un espace lounge et une salle de jeux, trois salles d’entraînement, deux piscines chauffées, une terrasse avec foyers au gaz 4 saisons, une place publique, un parc intergénérationnel de 50 000 pi2 aménagé avec des balançoires, des modules de jeux et un terrain de pétanque, plusieurs espaces verts, ainsi qu’un jardin communautaire. Bref, le cadre idéal pour vivre des moments mémorables au quotidien!

«Je suis un fier résident des LOGES Saint-Nicolas depuis 5 ans déjà. Le temps passe vite ici avec tout ce qui est disponible sur le site. Nous en profitons et rencontrons des gens formidables. Le personnel est accessible, les lieux sécuritaires, j’ai un énorme balcon-terrasse, les espaces et les commodités me permettent de recevoir mes enfants et petits-enfants... Je vous confirme que je resterai aux LOGES pour plusieurs années encore!», confie Martin Breton, locataire exceptionnel.

Les commodités offertes aux résidents Une place publique avec une patinoire en hiver Deux piscines avec zone détente Parc boisé avec sentiers pédestres Zone brasero avec foyer 4 saisons Trois salles de gym tout équipées Espace lounge avec des tables de jeu et un coin cinéma Espace et un parc canin

Un quartier entre ville et nature

Situé sur l’ancien terrain du ciné-parc de Saint-Nicolas, LOGES est à quelques minutes d’une grande variété de commerces, de services et de loisirs.

Tout près, on y trouve, entre autres, épiceries, pharmacies, SAQ, cliniques médicales, restaurants, parcs publics, écoles, piste cyclable et un accès rapide aux transports en commun. Tout comme en ville, quoi! LOGES Saint-Nicolas est le quartier autant pour les familles, les retraités que les jeunes professionnels.

Les services et les activités à proximité

Plusieurs types de condos locatifs offerts selon vos besoins

Avec plus de 539 unités réparties entre cinq immeubles différents, LOGES offre plusieurs options d’habitations différentes. Il s’agit donc de choisir votre immeuble et ensuite votre unité coup de cœur parmi leurs modèles de studio, 31⁄2, 41⁄2 ou 51⁄2, avec ou sans bureau.

Peu importe l’immeuble que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les aires communes offertes sur le site!

Découvrez quelques attraits des condos locatifs Aménagement haut de gamme avec plafonds de 9 pieds Grands espaces de vie lumineux Comptoir de granit noir ou en quartz blanc Suite des maîtres avec salle de bain privée et walk-in Stationnements intérieurs avec plafonds hauts et bornes électriques Balcons-terrasses surdimensionnés Bâtiments sécurisés avec gestion des accès et caméras

Découvrez quelques attraits de leurs condos locatifs

Leur équipe se fera un plaisir de vous présenter tout ce que le projet a à vous offrir! Venez dès maintenant visiter leurs unités modèles et découvrir celle qui fera votre bonheur.

Immostar scénariste du grand projet LOGES

Passionnée d’immobilier, l’équipe Immostar s’inspire des meilleures pratiques mondiales afin de réaliser des projets multirésidentiels porteurs de valeurs pour sa clientèle en constante évolution. Affinant son expertise depuis près de 20 ans, Immostar est le pionnier des certifications LEED, WELL et TOD à Québec.