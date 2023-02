Déjà 1000 points pour Bennedict Mathurin

Le Québécois Bennedict Mathurin a franchi une étape importante dans sa carrière en atteignant les 1000 points inscrits dans la NBA. Cependant, les Pacers de l’Indiana ont baissé pavillon 123 à 117 aux dépens du Jazz de l’Utah, lundi soir, au Gainbridge Fieldhouse.

• À lire aussi: NBA: un joueur sanctionné pour avoir poussé un arbitre

• À lire aussi: NBA: un énième revers pour Mathurin et les Pacers

Le natif de Montréal est devenu le joueur de première année qui a atteint ce plateau le plus rapidement dans l’histoire des Pacers depuis Chuck Person en 1986-1987.

Mathurin a complété l’affrontement contre le Jazz avec des récoltes de 21 points, quatre rebonds et deux mentions d’aide. Il a été le deuxième joueur le plus utilisé par son entraîneur, lui qui a passé 31 minutes et 49 secondes sur le terrain.

Le duel a été particulièrement serré, mais le Jazz a orchestré une poussée de 34 points au quatrième quart pour se sauver avec la victoire. Lauri Markkanen et Jordan Clarkson se sont imposés chez les vainqueurs. Ils ont tous les deux inscrit 29 points.

Les Hornets surprennent les Hawks

Au Spectrum Center, les Hornets de Charlotte ont mis un terme à une série de sept défaites en disposant des Hawks d’Atlanta 144 à 138.

La dernière équipe au classement de l’Association de l’Est ne s’est pas laissé intimider face à la formation de la Géorgie et a notamment inscrit 36 points pendant l’engagement initial.

Les joueurs des Hornets Lamelo Ball et Terry Rozier ont mené la charge en amassant respectivement 30 et 29 points.

Le meneur étoile des Hawks Trae Young a été le meilleur à l’attaque pour son équipe avec un total de 25 points.