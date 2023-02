Duhaime et la FTQ sont «d’accord qu’ils ne seront jamais d’accord»

Une rencontre entre le Parti conservateur du Québec (PCQ) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) aurait révélé des «points de convergence» entre les deux organisations, affirme Éric Duhaime. La présidente de la FTQ, Magali Picard, ne partage pas ce point de vue.

«Il y a des points de convergences, on en a trouvé quatre ou cinq», a relaté le chef conservateur en entrevue avec l’Agence QMI quelques heures après sa rencontre avec Mme Picard.

M. Duhaime cite en exemple divers enjeux sur lesquels la cheffe syndicale et lui se seraient trouvés en accord, dont la réforme du mode de scrutin, l’importance de mener une consultation à propos du projet du gouvernement de construire deux hôpitaux privés et la nécessité d’abolir le temps supplémentaire obligatoire pour le personnel infirmier.

Si l’on en croit le chef du PCQ, son parti et la FTQ auraient également des inquiétudes similaires à propos de la question de l’identité numérique et des rapports entre McKenzie et le gouvernement.

Bien qu’elle admette qu’il y a certaines ressemblances dans les préoccupations des deux organisations, Magali Picard veut néanmoins en minimiser l’importance.

«Je vous dirais qu’on n’a pas de points communs. Fondamentalement, le parti d’Éric Duhaime et la FTQ, on a vraiment des valeurs complètement opposées. C’est sûr qu’il y a des sujets, je dis souvent à la farce que c’est comme de la tarte aux pommes, bien c’est un peu ça», a-t-elle exprimé en entrevue.

«Il y a des constats, comme citoyens québécois, que tout le monde va avoir. Tout le monde se préoccupe du rôle de McKenzie, et se demande : ‘’est-ce le quatre-vingt-onzième député de la CAQ, ça, McKenzie ?’’», a remarqué Mme Picard.

«C’est une préoccupation de la FTQ, ça semble l’être aussi de M. Duhaime. Mais si on interviewait toute la population, probablement que tout le monde partagerait ces préoccupations», a-t-elle ajouté.

Par-delà ces ressemblances superficielles, un fossé sépare les deux organisations à propos des «grands enjeux», croit Mme Picard.

«Sur les grands enjeux, les grandes positions importantes qui touchent les travailleurs et travailleuses, on est complètement opposés à ce qu’il propose», a-t-elle lancé.

«En santé, il veut plus de privé, nous on est pour l’abolition du privé en santé. M. Duhaime voit un régime de retraite modulé qui ferait en sorte qu’on aurait à cotisation et à prestation déterminé un genre de régime parallèle, nous on est complètement contre ça», a-t-elle illustré.

Par le passé, la président de la FTQ a tenu des propos très durs à l’endroit d’Éric Duhaime. Elle l’avait notamment qualifié de «populiste» sans «aucune profondeur».

Mme Picard a-t-elle changer d’avis à propos de l’homme après l’avoir rencontré ? À cette question, elle répond qu’elle s’efforce «de ne pas personnaliser le débat», mais que «la façon de travailler» d’Éric Duhaime rend cela «difficile». «Il court après ça», a-t-elle glissé.