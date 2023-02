Envoyer chier son prof dans l’indifférence

Il fut un temps où la famille devait s’adapter à l’école. S’instruire était un privilège. Aujourd’hui, l’école est vue comme un mal nécessaire ou un passe-temps parmi d’autres.

L’enseignement s’est éloigné de l’enseignant.

Deux recherches publiées récemment nous rappellent un peu pourquoi.

Anxiété et dépression

D’abord, les constats de la Dre Mélissa Généreux:

«Ça fait à peu près trois ans que je mesure qu’un jeune sur deux environ a des niveaux de symptômes compatibles avec de l’anxiété ou de la dépression.»

Au banc des accusés, la chercheuse souligne, entre autres, l’augmentation fulgurante de la conciliation étude-travail au secondaire.

Mais il y a plus.

«C’est inquiétant que les réseaux sociaux soient aussi populaires, autant d’heures par jour par autant de jeunes. Les jeunes qui passent au moins quatre heures par jour sur les réseaux sociaux rapportent deux fois plus d’anxiété ou de dépression que ceux qui y passent moins de deux heures par jour.»

Frustration et colère

Les enseignantes constatent que les enfants ont de plus en plus de difficultés à gérer leurs émotions. À ce propos, une étude dirigée par la professeure Caroline Fitzpatrick nous apprend que chaque heure passée devant un écran à 3 ans et demi prédit une augmentation des manifestations de colère et de frustration à 4 ans et demi.

Sa recherche suggère que la consommation de contenus sur écran par les enfants d’âge préscolaire peut nuire à leur capacité à réguler avec succès les effets négatifs des émotions, un déterminant crucial de la réussite personnelle des enfants et de leur santé mentale et physique tout au long de la vie.

Violence

Un sondage récent nous apprend que les enseignants estiment que la violence est banalisée par leur direction lorsqu’ils sont victimes d’une agression, particulièrement lorsque les élèves sont plus jeunes.

Je dirais qu’elle est également banalisée par les parents de ces enfants.

Et par la société en général.

Un élève peut mordre, cracher ou envoyer chier le personnel dans l’indifférence presque totale.

Ce qui n’est certainement pas le cas d’un prof.

J’exige le respect dans ma classe? Je suis trop sévère. J’ose élever la voix? Je traumatise les enfants. Je tente de maîtriser un jeune? On risque de m’accuser de voie de fait. J’expulse un ado au local de retrait? J’ai séquestré une victime.

Quand un chercheur comme Égide Royer nous informe que la formation universitaire ne prépare pas suffisamment les enseignants à faire face à des comportements agressifs, c’est moi qui ressens de la colère.

Il faut vraiment avoir une vision merdique de l’enseignement pour oser proposer de corriger mes lacunes afin d’agir adéquatement face à des élèves violents.

Je ne suis pas policier ni agent de sécurité. Je ne travaille pas dans un département de psychiatrie ni dans un centre jeunesse.

Je veux juste enseigner. En paix.

Sachant que la gestion de classe est l’élément qui a le plus d’incidence sur le risque de décrochage des enseignants, on n’est pas sorti de l’auberge.