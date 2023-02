Félix Auger-Aliassime glisse d'un rang

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a glissé d'une position au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi et toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic, et pointe désormais au huitième échelon.

• À lire aussi: Tennis: Leylah Fernandez avance à Doha

• À lire aussi: [À VOIR] Il détruit trois raquettes de tennis en 25 secondes

L'Américain Taylor Fritz a gagné une position et s'installe à la septième place mondiale, qu'occupait Auger-Aliassime.

Fritz, 25 ans, obtient ainsi le meilleur classement de sa carrière.

Il a pourtant été stoppé à la surprise générale en demi-finale à Dallas par Wu Yibing, devenu dimanche le premier Chinois à remporter une épreuve du circuit professionnel masculin en s'imposant en finale contre un autre Américain, John Isner, 37e à 37 ans.

Wu, désormais 58e mondial à 23 ans, a par la même occasion réalisé la meilleure progression hebdomadaire dans le Top 100 avec un gain de 39 places.

L'Italien Jannik Sinner, titré à Montpellier dimanche, gagne trois places et s'établit en 14e position.

L'Américain Maxime Cressy, qui a échoué en finale devant Sinner, occupe le 40e rang mondial, après avoir glané 11 places.

Vainqueur dimanche à Cordoba de son second titre sur le circuit, l'Argentin Sebastian Baez, 36e, grimpe aussi de 11 places.

Sa victime en finale, son compatriote Federico Coria, 49e avec un gain de 18 places, décroche néanmoins le meilleur classement de sa carrière, à 30 ans.

Le Canadien Denis Shapovalov est 27e.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 7070 pts Carlos Alcaraz (ESP) 6730 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5940 Casper Ruud (NOR) 5515 Andrey Rublev (RUS) 4065 Rafael Nadal (ESP) 3815 Taylor Fritz (USA) 3455 (+1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3260 (-1) Holger Rune (DEN) 3136 Hubert Hurkacz (POL) 2950 Daniil Medvedev (RUS) 2750 (+1) Cameron Norrie (GBR) 2715 (-1) Karen Khachanov (RUS) 2515 Jannik Sinner (ITA) 2445 (+3) Frances Tiafoe (USA) 2350 (-1) Pablo Carreno (ESP) 2285 (-1) Alexander Zverev (GER) 2275 (-1) Tommy Paul (USA) 1835 (+1) Nick Kyrgios (AUS) 1825 (+1) Lorenzo Musetti (ITA) 1821 (-2)

Swiatek domine un Top 10 inchangé

La Polonaise Iga Swiatek continue de dominer lundi la WTA, le seul changement notable dans le haut du classement étant la sortie du Top 20 de l'Estonienne Annett Kontaveit.

Derrière l'intouchable Swiatek, la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée lors de l'Open d'Australie, et la Tunisienne Ons Jabeur, occupent les deux dernières places du podium.

Kontaveit, qui avait elle remporté le tournoi de Saint-Petersbourg il y a juste un an et s'est inclinée dès les 8e de finale à Abu Dhabi la semaine dernière, perd 9 places et recule au 27e rang.

Finaliste malheureuse à Abu Dhabi face à la Suissesse Belinda Bencic qui en profite pour sécuriser sa 9e place après avoir sauvé trois balles de match, la Russe Liudmila Samsonova, désormais 15e, progresse de quatre rangs.

Dans le Top 100, la performance de la semaine est signée par Marketa Vondrousova. Désormais 74e, la Tchèque, éliminée en demi-finale à Linz, a bondi de 15 places.

Le tournoi autrichien a lui été remporté par la Russe Anastasia Potapova, qui progresse de 13 places et atteint le 31e rang.

L'Ontarienne Biance Andreescu est désormais 36e, en hausse d'une place. La Québécoise Leylah Fernandez est toujours 39e et la Britanno-Colombienne Rebecca Marino est 75e, en baisse d'un rang.

Classement WTA