«J’ai l’impression que Netflix surestime son importance»: des experts remettent en question la décision du géant du streaming

La décision de Netflix de contrôler et de monnayer le partage de comptes suscite la grogne des abonnés au Canada et les experts se demandent si le géant américain se pense plus fort qu’il ne l’est.

«Dans un monde où il y a de la concurrence, j’ai l’impression que Netflix surestime son importance», avance Luc Dupont, professeur de communication de l’Université d’Ottawa.

«Netflix se comporte comme aux beaux jours, quand il était un des seuls services de streaming», renchérit Yan Cimon, professeur au département de management de l’Université Laval.

Le pari du géant du divertissement est d’augmenter ses revenus en forçant des utilisateurs à s’abonner, même si en contrepartie, certains décideront de délaisser la plateforme ou de ne pas payer le forfait supérieur. Le partage de compte avec une ou deux personnes habitant une adresse différente pourra se faire seulement en payant un supplément de 7,99 $ par mois.

«Le contenu de la plateforme est-il assez intéressant et varié pour que les gens qui subissent la déconvenue veuillent s’abonner aux plans plus chers? Ça reste à voir», poursuit M. Cimon.

Les abonnés canadiens de Netflix ont aussi appris vendredi qu’ils devront demander un code de voyage lorsqu’ils voudront regarder des émissions à une autre adresse que la leur.

Les appels à boycotter Netflix fusent sur les médias sociaux et beaucoup de gens annoncent qu’ils se désabonneront. Il n’a pas été possible de connaître le taux d’abandons chez Netflix.

Double standard

Le double standard fait mal paraître l’entreprise aux yeux du professeur Luc Dupont, car la décision, qui a d’abord touché des pays d’Amérique du Sud, ne s’applique pas encore les grands marchés comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne.

Les plateformes de divertissement en streaming vivent leur première crise d’importance en raison de la multiplication de l’offre, observe le professeur. Dans le contexte où plusieurs joueurs sont apparus, Netflix a commencé à perdre des abonnés en 2022, Disney+ aussi.

«Toutes les plateformes surveillent de près ce qui se passera avec les abonnés de Netflix», affirme M. Dupont, car elles cherchent aussi à protéger leurs revenus.