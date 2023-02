J’aime l’amour et le mariage

Je me suis mariée quatre fois – deux fois avec le même homme, le père de mon fils. Je vous en épargne les détails, sauf pour préciser qu’à l’époque de mes vingt ans, l’on se mariait pour éviter le concubinage, socialement peu apprécié.

Je n’ai pas hésité à épouser mon second mari, que j’ai aimé comme le père rêvé qui m’avait toujours manqué. J’aimais l’idée qu’il soit plus âgé que moi et je regrette de l’avoir peiné lorsque j’ai décidé de le quitter pour perdre la raison dans une passion qui m’a consumée.

La culpabilité est la raison pour laquelle j’ai consenti à l’épouser de nouveau, à sa demande. Car l’amour comprend aussi des devoirs. Mais sans surprise, nos routes se sont de nouveau éloignées. Ce qui a augmenté mon sentiment de culpabilité.

Je n’ai jamais cessé d’aimer des hommes qui ont croisé ma route à divers moments de ma vie. Mais en avril 2002, à Belfast, mon destin amoureux m’attendait. J’en ai fait un roman, L’Anglais.

Rêves partagés

Onze mois plus tard, j’ai revêtu une seconde robe blanche longue piquée de petits cœurs rouges, car l’Anglais m’avait demandé en mariage très formellement à Dublin. Si les femmes rêvent encore (comme je l’espère) du prince charmant, lui rêvait d’une princesse. C’était moi. Il avait 55 ans. Il n’avait jamais vécu avec une femme et il souhaitait se marier.

J’aime le mariage, cette institution malmenée de nos jours. J’aime que la société soit prise à témoin du sentiment qui lie des gens qui s’aiment. Le mariage est confortable. J’aime le regard que les gens portent sur les époux plus âgés. Comme si l’on devenait garant de perpétuer le lien amoureux officiellement par cette institution sociale.

J’avoue que je ne fais pas le deuil de la séduction entre hommes et femmes. On peut aimer de tout son cœur un homme et prendre plaisir à converser avec d’autres hommes.

Il arrive que la galanterie masculine sur laquelle vomissent (mot à la mode) les féministes idéologiques qui n’y voient qu’un rapport de force de machos ait quasi disparu dans les rapports entre hommes et femmes, ces dernières étant intoxiquées par la rectitude politique.

C’est peu dire que l’amour à notre époque est un sentiment à double tranchant, ce qui explique les discours ambivalents sur l’art d’aimer.

Engagement

L’amour exige un engagement qui n’exclut pas le risque d’être déçu ou blessé. Cela explique le nombre de femmes seules qui tentent de justifier leur solitude, mais qui conservent au fond d’elles-mêmes un désir d’être aimées et d’aimer. La Saint-Valentin n’est pas qu’une journée pour les commerçants comme d’autres journées réservées à une cause. Le 14 février appartient à ceux et celles qui considèrent l’amour comme l’ultime expression humaine.

L’amour n’a pas d’âge. Je me souviens vivement du petit garçon, nous avions huit ans tous les deux, qui m’a pris la main en traversant la rue. Il m’a offert un cornet de crème glacée. Nous étions seuls au monde et en fermant les yeux le souvenir de sa main douce sur la mienne est resté intact.

En fait, ma vie s’est déroulée non pas en décennies, mais en périodes où j’ai été amoureuse. Depuis mon Anglais en 2002, je ne reconnais que ses yeux bleus, qui se marient au drapeau du Québec.