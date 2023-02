L’ancienne ministre de la CAQ Nadine Girault s’éteint des suites d’un cancer du poumon

L’ex-ministre Nadine Girault s’est éteinte lundi à l’âge de 63 ans. Le cancer du poumon, qu’elle combattait depuis trois ans, l’a emportée.

Nadine Girault s’est éteinte à la suite d’un long combat contre la maladie.

«Je suis tellement triste d’apprendre le décès de notre ancienne collègue et amie Nadine Girault. Nadine était une femme passionnée, déterminée, attachante. Elle a entrepris, comme ministre des Relations internationales, le virage économique de nos délégations à l’étranger», a écrit le premier ministre, François Legault, dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi.

Députée caquiste de Bertrand de 2018 à 2022, Mme Girault a été ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides. Elle a aussi occupé le poste de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

C’est à l’été 2019 que Nadine Girault a pour la première fois été forcée de prendre du repos durant quelques semaines, à la suite d’un diagnostic de cancer du poumon.

«[C’est] un diagnostic plus qu’inattendu pour moi étant donné puisque je n’avais jamais eu de dossier médical, je n’ai jamais fumé et j’ai toujours été en grande forme physique et pleine d’énergie», avait-elle déclaré lors de l’ouverture de la session parlementaire en septembre 2019.

L’état de santé de la ministre lui avait alors permis de poursuivre ses activités pendant quelques mois, avant de se détériorer à nouveau en novembre 2021, quand elle a dû s’absenter plusieurs mois en raison d’une série de traitements qui l’avaient beaucoup affaiblie.

Puis, le 12 juillet dernier, elle a annoncé «un arrêt temporaire de ses fonctions» et sa décision de quitter la vie politique à la fin du mandat. Mais le cancer a finalement eu raison d’elle quelques mois plus tard.

La principale réalisation de Nadine Girault est d’avoir redonné une fonction de développement économique au ministère des Relations internationales.

Mme Girault a également nommé plusieurs femmes dans des postes de représentation du Québec à l’étranger.

«Nous avons atteint la zone paritaire au sein de nos délégations. La diplomatie a souvent été évoquée comme un domaine d’hommes. C’était un point d’honneur pour moi de renverser cette idée», s’était-elle félicitée dans un communiqué de presse lors de l’annonce de son retrait de la vie politique en juillet.

Née de parents haïtiens, Mme Girault est originaire de St. Louis au Missouri. Après avoir passé une partie de sa jeunesse à Gaspé, elle a déménagé dans les Laurentides dans la vingtaine. Elle a été directrice de la formation continue au Service de police de la communauté métropolitaine de Montréal (l’actuel SPVM) de 1991 à 1996. Par la suite, elle notamment a occupé des postes de gestionnaire à la Banque Royale du Canada, à la Caisse Desjardins et à la Banque BMO. Lors des élections de 2018, elle a été élue députée de Bertrand. Le premier ministre, François Legault, lui a confié différents ministères, dont celui des Relations internationales et de la Francophonie.

L’Assemblée nationale en deuil

De nombreux députés ont rendu hommage à l’ex-ministre après l’annonce de son décès.

Marc Tanguay

Gabriel Nadeau-Dubois

Paul St-Pierre Plamondon

Geneviève Guilbault

Le coeur brisé d'apprendre le décès de notre amie Nadine Girault. Je pense à sa famille et à ses proches.



Simon Jolin-Barrette

Très triste d’apprendre ce matin que notre ancienne collègue et amie, Nadine Girault, est décédée. Malgré la maladie, elle a continué de travailler au service des Québécois. C’était une femme passionnée et dévouée.



François Bonnardel

Jean Boulet

Jean-François Roberge

Christine Fréchette

Marguerite Blais

Joël Arseneau

J’apprends avec tristesse le décès de l’ex-ministre québécoise des Relations internationales Nadine Girault.

Andrés Fontecilla

Dominique Anglade