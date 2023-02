Le ralentissement économique se fait sentir au Port de Montréal

Signe que les prochains mois seront marqués par un ralentissement de l’économie, il y a moins d’activité au Port de Montréal.

Après une année 2022 chaotique, marquée par la congestion, le Port de Montréal retrouve plus de fluidité en raison d’une baisse du nombre de conteneurs qui y transitent, de l’ordre de 2 % à 5 %.

« J’aime dire qu’on est un indicateur prédictif : quand ça ralentit chez nous, l’activité économique va ralentir dans toutes les régions du Québec et en Ontario, » observe le PDG Martin Imbleau.

Un autre facteur explique cependant la baisse de volume des commodités qui circulent au port. Les chaînes d’approvisionnement ont été tellement perturbées en pandémie que les entreprises ont dû devenir très prévoyantes et se constituer des stocks importants pour s’assurer de pouvoir répondre à la demande.

« Les grands commerçants et les industries ont maintenant des inventaires très élevés. Avec le ralentissement de la demande de consommation et des inventaires pleins, ils arrêtent d’acheter. Ce n’est pas dramatique, mais on le constate », dit M. Imbleau.

« Nos partenaires logistiques et commerciaux nous disent s’attendre à un retour à la normale et à une augmentation raisonnable à partir de l’été. On est six mois en décalage avec l’Europe », poursuit-il.

Chantier de 850 M$

En dépit des soubresauts de l’économie, la pleine capacité des installations portuaires montréalaises se profile dans un horizon de cinq ans.

« Notre projet d’agrandissement à Contrecœur est donc nécessaire et urgent, affirme le PDG. C’est le projet le plus important de l’histoire sur le fleuve Saint-Laurent. On va augmenter de 50 % la capacité de conteneurisation pour servir les régions du Québec et de l’Ontario. »

L’appel d’offres pour le projet de 850 millions $ a été lancé à l’échelle internationale en 2021. Trois finalistes ont été sélectionnés l’an dernier et dans les prochains mois, le Port de Montréal annoncera le consortium retenu pour construire et opérer le terminal.

Il reste certains permis à obtenir et le montage financier à boucler. L’administration portuaire espère pouvoir démarrer les travaux à l’automne. La construction s’étalera sur trois ans pour une mise en service espérée à la fin de 2026 ou au début de l’année 2027.

L’Inde devance l’Allemagne

À la grande surprise de l’Administration portuaire de Montréal, l’Inde a devancé l’Allemagne comme principal pays partenaire commercial dans la dernière année, alors que les échanges avec ce pays étaient encore marginaux il y a quelques années.

« On observe un repositionnement géopolitique et stratégique de l’économie canadienne vers l’Inde », souligne M. Imbleau, notant que la Chine demeure néanmoins un partenaire important.

La région indo-pacifique regroupera les deux tiers de la classe moyenne mondiale en 2030 et les échanges commerciaux avec cette région sont appelés à se renforcer.

Les Philippines, l’Indonésie et le Vietnam deviennent aussi des partenaires importants pour le Port de Montréal.

« Il y a maintenant des commodités stratégiques qui sont échangées avec le Vietnam, comme des composantes électroniques et des pièces de moteur », indique M. Imbleau pour illustrer les changements en cours, alors que plusieurs entreprises cherchent à diminuer leur dépendance à la Chine.

Des problèmes de congestion qui affectent l’ensemble du Québec

En présentant son plan stratégique Vers 2035 en ce début d’année, le Port de Québec n’a pas exclu d’augmenter sa capacité de transborder des conteneurs au cours des prochaines années.

Serait-ce une solution aux difficultés des entreprises avec l’import, l’export et le transport, documentées récemment par la Chambre de commerce d’industrie du Grand Lévis (CCIGL) ? Cette dernière a consulté plus de 50 entreprises de la Rive-Sud, entre Drummondville et le Bas-Saint-Laurent, révélant des problèmes de coûts et d’accès aux marchandises.

Manque d’espace

« Les entreprises ont de la difficulté à avoir accès à des espaces d’entreposage à Montréal, elles subissent des retards de livraison et beaucoup de transporteurs ne veulent plus desservir l’île de Montréal », relate Isabelle Lavallée, directrice des communications à la CCIGL.

Les problèmes de congestion routière à Montréal nuisent aux entreprises des autres régions, car des transporteurs refusent d’aller sur l’île ou alors demandent des prix très élevés. Trouver des conteneurs disponibles est aussi un enjeu. Et tout cela se répercute sur les prix à la consommation.

« Il y a peut-être des solutions locales qui pourraient aider, avec le train, le port ou même l’aéroport », estime Mme Lavallée.

L’Administration portuaire de Québec se montre à l’écoute.

« On va aller rencontrer la Chambre de commerce de Lévis, car ça fait partie de notre mission. On va aller entendre leurs problèmes et voir si on peut trouver des solutions », a réagi le PDG du Port de Québec, Mario Girard, questionné sur l’enjeu.

Alliance stratégique

Depuis l’été dernier, le Port de Québec travaille de concert avec les ports de Trois-Rivières et Montréal sur certains enjeux, une alliance sans précédent qui vise à renforcer la compétitivité du fleuve Saint-Laurent.

La connexion entre les ports et les réseaux de transport fait aussi partie des préoccupations de l’alliance, soucieuse de solutionner des problèmes de chaînes d’approvisionnement.

Le PDG du Port de Montréal reconnaît un manque de centres de transbordement et d’entreposage au Québec et souhaite prendre des initiatives en ce sens, en parallèle au projet d’agrandissement de Contrecœur, sur la Rive-Sud.