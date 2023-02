Les batteurs d’adultes

Ils fréquentent la garderie et l’école primaire à Montréal. Ils ont quatre ans, six ans, huit ou neuf ans. Ils terrorisent leurs camarades de classe avec un fusil ou un couteau et plongent dans la terreur physique leurs enseignants qui leur servent de punching-ball.

TVA vient de diffuser un reportage perturbant qui s’ajoute au portrait sombre et plus qu’inquiétant du Québec d’aujourd’hui, déboussolé, disons-le, incapable d’affronter l’impuissance collective que révèle le phénomène des enfants-batteurs.

Des enseignants sont les souffre-douleur de ces petits, qui sont habités par une peur viscérale exprimée à travers une colère et une haine si exacerbées qu’elles les transforment dès le plus jeune âge en monstres plus ou moins incontrôlables.

Les enfants à problèmes ont existé de tout temps. Mais à force d’être exposés, sans aucune surveillance souvent, à la violence des jeux vidéo et d’être des témoins impuissants de la violence des adultes de leur entourage dont ils sont trop souvent les victimes, ces enfants crient au secours.

Dérèglement social

Sommes-nous devenus si démunis que nous sommes obligés de supporter ce qui semble une nouvelle expression du dérèglement social qui transforme l’école en refuge pour des enfants au comportement relevant de la psychiatrie ?

Aujourd’hui, certains enfants obligent des enseignants compétents, bien formés et qui aiment la compagnie des enfants à quitter leur profession, vécue comme une vocation et non comme un métier de répression.

Les enfants devenus batteurs d’adultes et batteurs d’enfants aussi reflètent pour la plupart le milieu dans lequel ils vivent. Ils sont témoins de la violence conjugale. Ils sont battus eux-mêmes, maltraités ou dépourvus d’affection. Ce sont des enfants qu’on laisse regarder toutes les horreurs qui circulent sur les écrans maudits à leur portée. Des enfants devant lesquels les parents ne pratiquent aucune censure verbale. Bref, des enfants qu’on traitait autrefois par euphémisme de mal élevés.

Qui va tenter d’arrêter cette violence enfantine ? Où sont les anges gardiens en 2023 ?