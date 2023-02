Les rythmes circadiens de la défense anticancer

Une étude fascinante rapporte que l’élimination des cellules cancéreuses par le système immunitaire varie énormément selon le moment de la journée, une découverte qui pourrait s’avérer d’une grande importance pour l’amélioration des traitements anticancéreux.

Tous les êtres vivants ont évolué de façon à coordonner leurs activités avec le cycle jour-nuit associé à la rotation de la Terre. Ces « rythmes circadiens » (du latin circa « environ » et diem « jour ») ont été sélectionnés au cours de l’évolution, car ils permettent de synchroniser les fonctions physiologiques avec un moment précis de la journée de façon à optimiser leur efficacité.

À peu près tous nos systèmes physiologiques, que ce soit la pression artérielle, la température corporelle, les niveaux d’hormones ou le métabolisme, possèdent des rythmes circadiens qui leur sont propres.

Par exemple, les cellules du foie commencent à produire des enzymes digestives quelques heures avant le réveil, de sorte que ces enzymes sont déjà disponibles pour traiter les aliments absorbés au petit déjeuner.

Différences de croissance

L’immunité montre elle aussi d’importantes variations journalières, caractérisées par des fluctuations des taux de plusieurs cellules immunitaires dans le sang selon le moment de la journée.

Étant donné que ce système immunitaire représente le principal mécanisme d’élimination des cellules cancéreuses qui se forment spontanément chaque jour de notre vie (ce qu’on appelle l’immunosurveillance), ces fluctuations suggèrent que les thérapies anticancéreuses qui exploitent l’activité des cellules immunitaires pourraient varier en efficacité selon le moment où elles sont administrées.

Ceci est particulièrement bien illustré par les résultats spectaculaires d’une étude récemment parue dans Nature (1).

En utilisant des souris comme modèles, les chercheurs ont tout d’abord observé que l’implantation de cellules de mélanomes à l’aube donc juste à la fin de leur période d’activité (les souris sont actives la nuit et au repos le jour) produisait des tumeurs beaucoup plus volumineuses que lorsque ces mêmes cellules cancéreuses étaient injectées en fin d’après-midi ou en début de soirée, juste à la fin de leur période de repos.

Cette différence majeure de la croissance des tumeurs est également observée lorsque les animaux sont maintenus dans l’obscurité pendant toute la durée de l’expérience, ce qui suggère fortement que l’évolution des tumeurs obéit à un rythme circadien intrinsèque, indépendant de la lumière.

Variations immunitaires

Ces variations circadiennes de la croissance des tumeurs semblent être de nature immunitaire, car la même expérience, mais cette fois-ci réalisée avec des souris dépourvues de système immunitaire, ne montre aucune différence de croissance tumorale selon le moment où les cellules cancéreuses sont implantées.

Une analyse plus détaillée des tumeurs confirme ce rôle crucial de l’immunité.

Les chercheurs ont découvert que les tumeurs à croissance plus lente (implantées juste à la fin de la période de repos) contenaient de plus grandes quantités de lymphocytes T cytotoxiques, les fameuses cellules T tueuses spécialisées dans l’élimination des cellules cancéreuses.

Ce recrutement accéléré de cellules tueuses est dû à une plus grande mobilisation des cellules dendritiques (DC) au site des tumeurs.

Ces cellules dendritiques sont absolument essentielles pour l’activation des cellules tueuses, de sorte qu’en étant plus nombreuses et plus actives au site d’implantation des tumeurs, elles peuvent attirer un plus grand nombre de cellules tueuses et ainsi éliminer plus efficacement les cellules cancéreuses.

L’étude montre que ce sont ces cellules dendritiques qui sont l’élément responsable du rythme circadien de la réponse immunitaire anticancéreuse, car juste à la fin de la période de repos, ces cellules expriment de plus grandes quantités d’un récepteur (CD80) essentiel à l’activation des cellules tueuses. Tout ça est fort complexe, mais le point important à retenir est que l’horloge moléculaire naturelle des cellules immunitaires fait en sorte que ces cellules sont plus aptes à répondre efficacement à la présence de cellules cancéreuses si elles entrent en contact avec elles à un moment précis de la journée.

Implications thérapeutiques

Ces résultats soulèvent donc l’intéressante possibilité que l’efficacité des thérapies anticancéreuses qui sont basées sur l’activation du système immunitaire (l’immunothérapie) peut grandement dépendre du moment où ces traitements sont appliqués.

Comme le mentionnent les auteurs, il est relativement simple de contrôler ce paramètre en clinique, et il est à souhaiter que des essais cliniques prospectifs soient mis en branle pour déterminer à quel moment de la journée un traitement est associé à la plus grande amélioration de la réponse antitumorale et de l’état clinique des patients.

