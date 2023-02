Notre cinéma affiche présent à Hollywood

À un mois des Oscars, les artisans du cinéma canadien (et québécois) s’offrent une vitrine à Hollywood grâce à plusieurs panneaux publicitaires célébrant le talent de nos cinéastes.

Ces panneaux qui proposent des slogans comme « Politely Kicking Ass » (« En toute politesse, on fait un travail incroyable ») ont été érigés la fin de semaine dernière à différents endroits de la capitale du cinéma, dans le cadre d’une campagne orchestrée par l’organisme NOUS | MADE.

Il s’agit bien sûr d’une façon de rendre hommage aux cinéastes canadiens qui brillent à Hollywood depuis quelques années comme le Québécois Denis Villeneuve (Dune), James Cameron (Avatar) ou Sarah Polley (Ce qu’elles disent). Cameron et Polley ont d’ailleurs obtenu plusieurs nominations en vue de la 95e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 12 mars prochain.

« C’est important de célébrer qui on est et d’être fiers de voir nos talents s’exporter », insiste au bout du fil l’acteur François Arnaud. Le comédien vu récemment dans la comédie romantique 23 décembre a fait le voyage à Los Angeles la fin de semaine dernière pour promouvoir cette initiative soutenue notamment par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada.

Valoriser le succès

Le comédien québécois Yanic Truesdale, qui fait carrière à Hollywood depuis plus de 20 ans, n’a pas hésité lui non plus à s’impliquer dans la campagne.

« Je trouve que c’est une super initiative, lance l’acteur connu pour ses rôles dans les séries Gilmore Girls et Les mecs.

« Je me souviens que quand j’ai déménagé ici [à Los Angeles] il y a 23 ans pour tenter ma chance comme acteur, c’était mal vu à l’époque, et les gens regardaient cela avec un certain scepticisme. Mais les choses ont changé, et aujourd’hui, on voit de plus en plus de Canadiens et de Québécois percer à Hollywood. Je trouve ça bien qu’on valorise et qu’on célèbre les gens qui ont du succès à l’extérieur de nos frontières. Parce que je crois que pendant trop longtemps, au Québec, on a eu tendance à s’excuser d’avoir du succès à l’étranger. »