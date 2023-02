OVNIS : on préfère l’improbable

Dans quel clan vous situez-vous à propos des objets abattus ces jours-ci par le NORAD?

Extraterrestres dont on veut nous cacher la visite ou espions de Chine et de Russie?

Les OVNIS existent

Si on se limite à la signification de l’acronyme OVNI, c’est réellement à cela qu’on fait face.

Des Objets Volants Non Identifiés.

Mais dans l’esprit collectif, on pense surtout à des petites bêtes vertes avec des antennes, à un bonhomme brun avec une grosse tête dans un panier de bicyclette ou à des êtres aux grands yeux qui veulent voler nos ressources.

Or, l’explication la plus évidente quant à la nature des objets abattus, c’est celle de l’espionnage par une nation développée.

La logique veut qu’avant de penser à une invasion venue de l’espace, on se demande à qui pourraient bien bénéficier les informations que peuvent récolter des appareils qui survolent l’Amérique.

Les tensions internationales de la dernière année pointent directement vers la Chine et la Russie.

Le fait que les « OVNIS » aient survolé le Grand Nord devrait nous conforter dans cette présomption puisque l’Arctique demeure l’un des territoires les plus convoités par ces intervenants pour une multitude de raisons géopolitiques, mais surtout à cause de ses ressources.

Pourquoi toujours imaginer le complot?

Ce qui me fascine dans toute cette histoire, c’est la facilité avec laquelle certains observateurs pensent spontanément à l’explication la plus farfelue au lieu de regarder l’évidence la plus probable.

C’est bien entendu qu’on nous cache des choses, il est question de sécurité nationale et d’organisation des réponses armées à une intrusion dans l’espace aérien. L’armée ne va pas nous dessiner un plan des objets récupérés !

À lire les défenseurs de la théorie extraterrestre, on croirait qu’internet est peuplé d’astrophysiciens qui sont incapables de réfléchir rationnellement.

Et vous, de quel côté penchez-vous? Est-ce que les extraterrestres sont en train de nous envahir? Est-ce qu’on nous cache la vérité?