Pour une 9e saison sur Zeste: «Coups de food» de retour le 10 mars prochain

Les premières images de la 9e saison de l’émission «Coups de food» donnent l’eau à la bouche.

Sébastien Benoît sera de retour le mois prochain à la barre de ce rendez-vous gourmand, qui lui permet de se régaler avec des personnalités de chez nous.

Pour cette nouvelle mouture, l’animateur de 50 ans cassera la croûte avec Jessica Barker, Patrice Bélanger, Jeff Boudreault, Julianne Côté, José Gaudet, Hugo Giroux, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Jason Roy Léveillée, Guy Nantel, Valérie Roberts, Guylaine Tanguay, Guylaine Tremblay et Jean-Nicolas Verreault. Les invités partageront ainsi leurs «coups de food» avec Sébastien et les téléspectateurs, comme le veut la recette de l’émission.

D’année en année, toutes les adresses figurent au programme. On peut ainsi s’attabler près d’un camion de nourriture, dans un bistro, dans une pâtisserie ou même dans un restaurant étoilé. Tous les prétextes sont bons pour manger des plats succulents en discutant. Et, disons-le, il y a abondance sur la table et certains mets nécessitent de «grandes gueules»! Aux côtés de Jessica Barker, Sébastien dit d’ailleurs en mangeant un énorme sandwich: «Ça jute, t’es sale, pis c’est ça que tu veux!»

Les premières images nous rappellent aussi que le printemps et l’été s’en viennent, ce qui donne un peu d’espoir, en plus de susciter la faim et de nous faire visiter différents quartiers de la région de Montréal.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la 9e saison de «Coups de food» démarre le vendredi 10 mars, à 22 h, sur Zeste.