QS a tiré dans sa chaloupe

Les solidaires, qui disent avoir compris le message de la dernière élection en se mettant maintenant à l’écoute des régions, doivent réaliser qu’ils peuvent mieux doser leurs propositions tout en restant fidèles à leurs convictions.

Les « taxes orange » leur ont fait mal le 3 octobre.

Il n’est pas impossible de demander un effort supplémentaire aux riches si la notion de richesse est définie plus réalistement, de façon à ne pas écorcher au passage des gens qui sont plutôt de la classe moyenne supérieure.

Même chose pour la proposition de surtaxe sur les véhicules énergivores qui aurait pu être plus progressive.

Trop élevée

QS suggérait de faire cracher 7000 $ supplémentaires pour l’achat de certains types de fourgonnettes, un véritable coup de massue pour des familles ordinaires de deux enfants, par exemple.

« C’était dur de défendre certaines idées. Quand on faisait du porte-à-porte, on arrivait et c’était déjà mal perçu par les gens », admet une militante rencontrée en marge du Conseil national, Chantale Plamondon.

Des leçons à tirer

Selon Myriam Lapointe-Gagnon, une candidate au fort potentiel qui a mordu la poussière dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, QS aurait dû impliquer davantage de personnes issues des régions dans l’élaboration des engagements, pour réduire les « angles morts » dans la plateforme complexe.

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a aussi reconnu que le parti ne s’était pas suffisamment ajusté à la réalité des citoyens, qu’il devra proposer « des moyens qui vont chercher l’adhésion des gens » pour la lutte aux changements climatiques, plutôt que les décourager.

Malgré les critiques, la réunion des délégués n’a pas été le théâtre de déchirements.

En approchant des militants au hasard dans les corridors, je suis tombé sur Gilles Dubois, sans savoir qu’il était le père de GND.

Après avoir réalisé le lien familial, j’ai compris pourquoi il n’était pas particulièrement tranchant, mais lui aussi a tout de même formulé ce conseil :

« Le principe du bonus-malus pour les véhicules, c’est une bonne idée, mais peut-être que ça aurait pu être mieux expliqué. »