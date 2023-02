Rentrée montréalaise au Théâtre Corona: un nouveau clip pour Francis Degrandpré de «La Voix»

Francis Degrandpré, qui a été révélé à La Voix en 2020, lancera mardi, à l’occasion de la Saint-Valentin, le clip de sa chanson Ta toune préférée.

L’Agence QMI a obtenu le clip en primeur, 24 heures avant son dévoilement officiel.

«Ta toune préférée parle du sentiment de liberté et du désir de partir à l’aventure, en “road trip”, sans destination précise et avec la personne que tu aimes», a souligné Francis, qui a écrit les paroles et composé la musique de la pièce.

La chanson est tirée du premier opus de l’auteur-compositeur-interprète qui fait dans le new country. L’album Soir de quai a été lancé en mai dernier. Les deux premiers extraits, Colorado et Bang bang, ont beaucoup tourné à la radio.

De grandes émotions

Cette une période faste sur le plan professionnel pour l’homme de 30 ans, qui était dans l’équipe du coach Marc Dupré à La Voix il y a trois ans. En plus d’avoir dévoilé son album et d’avoir présenté plusieurs spectacles, l’artiste originaire de Berthierville, dans Lanaudière, a vécu de grandes émotions dans sa vie personnelle lors de la naissance de son premier enfant, la petite Billie, juste avant Noël. Sa conjointe Mariane figure d’ailleurs dans le clip de Ta toune préférée, qui a été réalisé par La Clic.

Francis Degrandpré se prépare à effectuer sa rentrée montréalaise au Théâtre Corona, à Montréal, le 16 mars prochain, un concert présenté par le festival de musique country Lasso. Il sera aussi au Théâtre Petit Champlain, à Québec, le 28 avril.

Quant à La Voix, la 9e saison bat son plein chaque dimanche, à 19h, à TVA.