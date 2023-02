Témoignage déchirant de la mère des fillettes Carpentier à l’enquête publique

«J’étais juste à côté d’elles. J’étais tellement proche et je ne le savais même pas». Amélie Lemieux, la maman des petites Norah et Romy Carpentier a témoigné de l’horreur dans lequel elle est engluée depuis le 8 juillet 2020 à l’ouverture de l’enquête publique du coroner sur la mort des petites et de leur père, Martin Carpentier.

La maman a fait état lundi matin des heures qui ont suivi l’embardée qui est l’élément déclencheur de ce drame qui aura touché tout le Québec.

Pendant que l’opération de recherche s’organisait et que les premières heures critiques passaient, Amélie Lemieux s’évertuait à faire diffuser l’information au plus de gens possible. L’alerte Amber a été déclenchée seulement vers 15h le 9 juillet et l’enquête a démontré que les fillettes seraient mortes environ 18h après leur disparition, soit environ au même moment.

Photo Pierre-Paul Biron

Pendant que les policiers bouclaient la scène, la mère agissait de son côté, arrêtant notamment des passants dans une halte routière à proximité en montrant des photos de ses filles ou en demandant à des camionneurs de diffuser l’information sur leur radio-émetteur.

«J’ai une amie qui m’a dit de faire une annonce sur Facebook. Et mon conjoint a demandé l’Alerte Amber. J’ai même fourni des photos», a-t-elle témoigné devant le coroner Luc Malouin. «On demandait l’hélicoptère, on demandait l’alerte Amber, mais ça a été très long. Entre le moment où on m’a annoncé qu’il y en aurait une et le déclenchement, ça a été long.»



«Il faut qu’on le trouve»

Photo d'archives, TVA Nouvelles

Amélie Lemieux a été claire dans son témoignage. Elle a dit dès son arrivée sur la scène dans les minutes suivant l’accident que le temps pressait.

Racontant avoir été «enfermée dans une auto de police» où elle «étouffait» pendant qu’elle ne souhaitait que retrouver ses filles, elle se rappelle avoir fait part de l’urgence de la situation à un patrouilleur.

«Je ne sais plus à quel moment, mais j’ai dit : "Martin ne sortira pas du bois". Il a peur, ça ne lui ressemble pas, il faut qu’on le trouve», a raconté la mère des petites, parlant «d’un feeling», elle qui trouvait notamment son ex-conjoint très amaigri dans les semaines précédant le drame.

«Je ne me rappelle pas tout. Je suis encore pris sur la 20 aujourd’hui», a-t-elle imagé pour expliquer de quelle façon tout s’est arrêté pour elle ce soir-là.

Si près

Amélie Lemieux a également raconté être retournée sur les lieux de l’accident sur l’autoroute 20 au petit matin du 9 juillet, moins de 12 heures après la disparition de ses filles et de leur père, après une embardée.

Accompagnée d’une amie, la maman a sillonné le chemin Bourret, qui borde l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire. Au moment de s’engager à l’intersection des chemins du Bois-de-l’Ail et Bois-Joli, Amélie Lemieux a dit que ça ne servait à rien d’y aller puisque Norah avait perdu une sandale et qu’elle ne pourrait de toute façon pas marcher dans les cailloux.

Pourtant c’est là tout près, qu’ont été retrouvés les deux petits corps, deux jours plus tard.

«J’étais juste à côté d’elles. J’étais tellement proche», a répété la maman, en pleurs, dans un témoignage qui arrachait le cœur. «Je criais le nom des filles.»

La maman a appris le décès des petites, deux jours plus tard, quand une enquêtrice s’est présentée au domicile de ses parents.

«Je suis tombée. Je suis tombée et je ne me sentais plus.»

Quand le procureur Dave Kimpton lui a offert la possibilité de prendre une pause pour reprendre ses esprits, Amélie Lemieux a servi une réponse qui démontrait l’ampleur de sa souffrance.

«Il n’y a pas de pause dans ma douleur, monsieur. Elle est constante depuis le premier jour», a laissé tomber la femme, qui est toujours en arrêt de travail depuis le drame.

Longue enquête publique

Les procureurs des parties impliquées pourront contre-interroger Amélie Lemieux en début d’après-midi lundi. Son témoignage sera suivi de celui de son conjoint au moment des faits, d’un ami de Martin Carpentier et de la conjointe de ce dernier quand le drame s’est joué.

Photo Pierre-Paul Biron

L’enquête publique du coroner Luc Malouin est prévue pour un total de 21 jours, soit 13 jours d’audience planifiée et 8 autres journées de «débordement». Une cinquantaine de témoins seront entendus dans la procédure qui vise à faire la lumière sur le drame, sur ses circonstances et sur les efforts d’enquête qui ont été déployés.

