Tournées internationales: 6 grandes vedettes féminines sur la route cette année

Enceinte, Rihanna ne partira donc pas en tournée en 2023. Ses admirateurs devront continuer de patienter. Néanmoins, ce ne sont pas les options qui manquent sur le circuit des grandes tournées internationales au cours des prochains mois. La concurrence sera particulièrement féroce du côté des grandes vedettes féminines. Tour d’horizon.

Taylor Swift

Tournée : Eras

Concerts : 52 aux États-Unis, du 17 mars au 9 août 2023

Cette tournée était... comment dire... attendue ? C’est le constat prudent auquel on arrive en se rappelant que Mme Swift a fait planter le site de Ticketmaster tant la demande était élevée lors de la mise en vente de ses billets. Sans blague, la chanteuse la plus adulée du moment aurait pu annoncer un concert pour chacun des 365 jours de l’année 2023 et elle aurait quand même fait salle comble chaque fois. Seule ombre au tableau, ses admirateurs canadiens doivent espérer l’ajout de nouvelles dates puisque rien n’est prévu au nord de la frontière présentement.

Madonna

Tournée : Celebration

Concerts : 72 en Amérique du Nord et en Europe, du 15 juillet 2023 au 8 janvier 2024

Enfin, la madone donnera à ses fidèles ce qu’ils attendent depuis des années : un spectacle constitué uniquement de ses grands succès. Encore mieux, elle sera à Montréal, au Centre Bell, les 19 et 20 août. De quoi faire oublier la controverse entourant les photos de son visage lors de la soirée des Grammys.

Beyoncé

Tournée : Renaissance

Concerts : 54 en Amérique du Nord et en Europe, du 10 mai au 27 septembre 2023

À l’instar de Taylor Swift, les admirateurs de Beyoncé sont nombreux et prêts à déplier beaucoup de dollars pour la voir sur scène. Dans plusieurs villes, la demande a surpassé l’offre de 800 % lors de la mise en vente. Complètement fou. Pour le moment, seuls des concerts à Toronto les 8 et 9 juillet sont annoncés dans l’est du pays. Les plus malins auront cependant remarqué qu’un détour par Québec lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été, le 6 juillet, est techniquement faisable.

Shania Twain

Tournée : Queen Of Me

Concerts : 78 en Amérique du Nord et en Europe, du 15 avril au 14 novembre 2023

Elle a surmonté bien des épreuves, mais notre icône canadienne de la musique country retourne toujours au front, inlassablement. Son nouvel album a reçu un accueil mitigé. Ce n’est rien pour refroidir l’ardeur de son public, toujours aussi entiché de sa Shania au point que des supplémentaires ont été ajoutées dans presque toutes les villes canadiennes inscrites à l’horaire de sa tournée. Évidemment, Québec et Montréal figurent à l’agenda, deux fois plutôt qu’une.

P!nk

Tournée : Summer Carnival

Concerts : 44 en Europe et en Amérique du Nord, du 7 juin au 9 octobre 2023, + 9 concerts en Océanie, du 13 février au 8 mars 2024

L’acrobatique interprète de Just Give Me a Reason a décidé de faire l’impasse sur les vacances d’été en ne s’offrant rien de moins qu’une tournée des stades. Après avoir chanté sous le chaud soleil nord-américain, elle transportera crème solaire et micro aux antipodes, au début de 2024, durant l’été des Australiens et des Néo-Zélandais. Le domicile des Blue Jays de Toronto est sa seule escale canadienne.

Janet Jackson

Tournée : Together Again

Concerts : 38 concerts en Amérique du Nord, du 14 avril au 21 juin 2023

La sœur de l’autre n’a pas lâché le morceau. Même si son dernier album remonte à 2015, Janet Jackson demeure une habituée des scènes d’Amérique. Certes, sa tournée paraît plus modeste que celles de ses collègues citées plus haut, mais son catalogue de succès n’a pas à rougir devant la compétition. Encore une fois, seule Toronto la verra au Canada, à moins que des dates en festival s’ajoutent.