Un Canadien sur quatre incapable d’assumer une dépense de 500 $ imprévue

Un Canadien sur quatre n’a pas les moyens d’assumer une dépense imprévue de 500 $, montre une étude de Statistique Canada dévoilé lundi.

Les données, tirées de l’Enquête sociale canadienne menée l’automne dernier, montrent que 26 % des Canadiens n’ont pas 500 $ de côté. Ce taux grimpe à 29 % chez les femmes, contre 24 % chez les hommes.

Les personnes de 35 à 44 ans sont particulièrement susceptibles de ne pas pouvoir assumer une dépense de 500 $ imprévu, dans une proportion de 35 %, tandis que ce taux chute à 19 % chez les ainés de 65 ans et plus.

Plus largement, 35 % des Canadiens sondés ont affirmé que leur ménage avait eu du mal à subvenir à ses besoins financiers au cours de la dernière année, en pleine crise inflationniste. Rappelons que l’indice des prix à la consommation a bondi de 6,8 % en 2022, le taux le plus élevé en 40 ans, avec notamment d’importantes hausses du coût des transports (10,6 %), et des aliments (8,9 %).

Les Québécois semblent cependant mieux se tirer d’affaire que leurs comparses du reste du pays puisque seulement 29 % des répondants de la Belle Province ont affirmé avoir eu du mal à joindre les deux bouts l’an dernier, contre 38 % dans les provinces de l’Atlantique et des Prairies, a noté Statistique Canada.