Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de déco et de rénos

Besoin d’inspiration pour vos projets de décoration, de rénovation et d’aménagement extérieur? Bonne nouvelle: le Salon national de l’habitation est de retour au Palais des congrès de Montréal, du 9 au 12 mars 2023.

Présentée par RE/MAX, la 43e édition de cet événement d’envergure réunira plus de 300 exposants sous un même toit. Ne manquez pas cette occasion unique d’aller à la rencontre d’experts et de donner vie à vos projets!

Rencontrez les différents exposants

Le Salon national de l’habitation est l’endroit de prédilection pour faire le plein d’inspiration et découvrir des entreprises locales spécialisées en construction et rénovation, en décor résidentiel et ameublement, en chauffage et climatisation, en cuisines et salles de bain et bien plus encore.

Avec des centaines d'exposants réunis au Palais des congrès de Montréal, cet événement vous permettra de vous informer et de faire des découvertes de tout acabit. Sur place, vous pourrez également parcourir en primeur les pièces de modèles innovateurs et écologiques en plus de réaliser des économies appréciables en prévision de vos projets de rénovation et de décoration.

Découvrez quelques exposants Meubles Setlakwe Une entreprise familiale qui vous meuble de bonheurs depuis bientôt 100 ans; Setlakwe c’est LA destination pour vos électroménagers et vos mobiliers pour toute la maison! En savoir plus Dekavie Dekavie, c’est des matériaux et accessoires durables et sans entretien pour patio. Des produits fabriqués ici pour le climat d’ici. En savoir plus EQ3 Laissez-vous séduire par cette compagnie canadienne de meubles intemporels qui se démarque par son approche transparente et collaborative. En savoir plus Piscines Mova À la recherche d'une piscine creusée haut de gamme? Ne manquez pas le kiosque des Piscines Mova, qui vous propose un vaste éventail de piscines contemporaines en fibre de verre. En savoir plus VanLife Mtl Découvrez les campervans aménagés 4 saisons offerts en location ou en achat. Ils vous promettent des road trips inoubliables! En savoir plus Bauhaus Habitat Ces micro-habitations, multifonctionnelles et intemporelles pourront répondre à vos envies et vos besoins les plus divers. Entièrement conçues et produites au Québec par une équipe d’experts. En savoir plus

Venez visiter les maisons «taille réelle»

À l’occasion de cette 43e édition, le Salon national de l’habitation vous propose la visite de trois maisons au design unique.

Venez parcourir en primeur les pièces d’habitations chaleureuses et écologiques imaginées par trois entreprises québécoises innovatrices!

Courez la chance de gagner de gros prix

Saviez-vous que plusieurs partenaires et exposants proposent des rabais alléchants, de nouveaux produits, des exclusivités et des concours aux visiteurs, et ce, tout au long de l’événement? Raison de plus pour acheter votre billet dès maintenant!

Ainsi, en plus de puiser l’inspiration pour tous vos projets, peut-être repartirez-vous avec votre mobilier de salon de rêve, un séjour dans un microrefuge ou une escapade familiale en campervan?

Magasinez local au Salon national de l’habitation en vous procurant votre billet en ligne dès maintenant au coût de 15$ (économisez 2$). Ce rabais est une gracieuseté de l'OACIQ. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins tout au long de l’événement et pour les personnes de 60 ans et plus dans le cadre de la Journée Sénior qui se déroulera le jeudi 9 mars (sur présentation d’une carte d’identité).