Vendre sa propriété par soi-même: comment établir le bon prix et attirer des acheteurs sérieux

En vue du printemps, vous songez à mettre votre maison en vente pour vous installer à la campagne afin de vivre votre vie de rêve. Toutefois, il est possible que vous hésitiez encore à savoir si vous allez vendre votre propriété par vous-même ou demander l’aide d’un intermédiaire.

Avant d’entamer le processus, certaines personnes de votre entourage vous diront sans doute qu’il sera difficile d’établir le bon prix par vous-même ou même d’avoir un grand nombre de visites d’acheteurs sérieux sans l’aide d’un courtier.

Si vous êtes plutôt de ceux et celles qui aiment faire à leur tête, comme l’animateur et humoriste Jonathan Roberge, vous aurez probablement envie de faire comme lui en prenant en charge la vente de votre demeure et vendre avec l’assistance de DuProprio.

En ayant recours à leurs services, leur équipe professionnelle vous accompagnera dans vos démarches et vous offrira la visibilité dont vous avez besoin pour vendre par vous-même. C’est également l’option tout indiquée si vous souhaitez sauver sur la commission et avoir le plein contrôle des visites!

Mythe: «Ce n’est qu’avec un courtier qu’il est possible d’établir une bonne stratégie de prix et d’obtenir un grand nombre de visites d’acheteurs sérieux.»

Des outils disponibles

Pour vous aider à vendre votre maison, l’équipe d’évaluateurs de DuProprio vous donnera accès à des outils* comme le document «Évaluateur+». Il permet d'obtenir un appel avec un évaluateur et contient une analyse des propriétés similaires à la vôtre vendues récemment dans votre secteur. Le document propose aussi une fourchette de prix de vente estimé pour vous aider à établir le montant le plus probable que les acheteurs sont prêts à débourser pour votre propriété.

La meilleure stratégie de mise en marché

De plus, les coachs en immobilier de DuProprio peuvent vous donner des conseils afin de trouver la meilleure stratégie de mise en marché. Que ce soit un bon prix, une bonne visibilité, l’offre et la demande dans le marché, l’état de votre propriété ou son emplacement, plusieurs facteurs peuvent influencer le nombre de visites et le délai de vente.

La préqualification hypothécaire

Pour vérifier le sérieux des acheteurs, demandez-leur une preuve de préqualification hypothécaire avant d’accepter la visite, puis posez-leur quelques questions. Par exemple, quelle est la date d’occupation recherchée? Avez-vous une propriété? Si oui, est-elle présentement en vente? Voilà des questions de base qui vous permettront de bien filtrer les demandes.

Vendre sans intermédiaire, plus facile qu’on pense!

Grâce à l’équipe d’évaluateurs* et de coachs en immobilier de DuProprio, vendre sans intermédiaire n’a rien de bien compliqué! Pour vous guider dans les étapes de la vente de votre propriété, consultez cette série d’articles qui se trouvent sur le site de DuProprio.

Pour en savoir plus sur comment vendre votre propriété par vous-même, rendez-vous sur DuProprio.com. Bonne vente!

*Selon le forfait choisi.