70 ans d’amour à la Saint-Valentin

La Saint-Valentin a une signification bien spéciale pour un couple de Longue-Pointe qui s’est marié il y a aujourd’hui 70 ans et dont le nombre d’héritiers se liste à 33... pour le moment.

« Pour moi, la plus grande richesse, c’est la famille. Cela dit, on n’aurait pas dit non aux millions de dollars », lance en ricanant Andrée Lapointe, âgée de 89 ans.

Elle et son mari, Pierre Caty, ont uni leurs destinées le jour de la fête de l’amour en 1953, mais ils ont également accueilli le premier de leurs quatre enfants le 14 février de l’année suivante.

Photo Agence QMIi, Joël Lemay

« Nos amis nous cherchaient [pour souligner leur premier anniversaire], mais j’étais à l’hôpital », relate celle qui est maintenant arrière-grand-mère 16 fois et grand-maman 13 fois.

Ils se sont rencontrés à l’église, alors qu’ils étaient encore adolescents : « J’avais environ 14 ans et lui avait cinq ans de plus que moi, je le trouvais bien mis », se remémore Mme Lapointe, qui raconte avoir commencé à le fréquenter alors qu’elle avait 19 ans.

Une vingtaine d’années après leur union, le couple a vu l’église dans laquelle ils se sont mariés disparaître.

« C’était notre église [Saint-François-d’Assise], ils ont dû la détruire pour y construire le tunnel [Louis-Hippolyte-La Fontaine] en 1964. Une chance, notre mariage est resté solide, lui », blague au passage M. Caty, âgé de 95 ans.

Le secret de la longévité

Photo Agence QMIi, Joël Lemay

Quel est le secret pour atteindre des noces de platine, donc ? « La patience », répond madame, avant de se tourner vers son mari et d’éclater de rire avec lui.

Il semble évident que le sens de l’humour de Pierre et leur grande complicité aient été un ingrédient très important dans cette histoire d’amour.

« Mes parents ont toujours beaucoup ri ensemble, mais ce qu’ils nous ont surtout transmis, c’est le respect. Mon père a toujours eu un immense respect pour ma mère, c’est quelque chose que tous les enfants ont appris d’eux », dit Louis Caty, 66 ans, le benjamin de la famille de quatre enfants.

En plus de son travail de technicien de laboratoire, leur père participait aussi aux tâches ménagères et cuisinait régulièrement son fameux pâté chinois.

« Il a toujours été très actif dans la maison, il faisait la vaisselle, le ménage, c’était assez rare dans ces années-là », mentionne la seule fille du couple, Monique Caty, âgée de 63 ans.

Célébrations

Ceux qui ont célébré leur anniversaire de mariage plusieurs années à l’hôtel La Sapinière de Val-David, endroit où ils ont passé leur lune de miel, avaient une surprise qui les attendait pour leur 70e.

C’est entouré de leurs 4 enfants, de leurs 13 petits-enfants, de leurs 16 arrière-petits-enfants ainsi que de tous les conjoints et conjointes que les amoureux ont célébré le grand événement, samedi.

« On se revoit pour nos 75 ans de mariage », ont-ils lancé, tout sourire, à la fin de l’entretien.