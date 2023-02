81 M$ injectés dans la formation professionnelle

Pour lutter contre le décrochage scolaire, Québec veut rendre la formation professionnelle plus attrayante et espère donner un grand coup de barre en y injectant 81 M$ sur cinq ans.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, en fera l’annonce ce matin lors d’une conférence à Montréal.

« La formation professionnelle peut nous aider à diminuer notre décrochage et augmenter la persévérance scolaire. Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se diriger vers un métier, mais qui hésitent à le faire parce qu’ils ont l’impression que la société va moins les respecter s’ils choisissent un métier. Il faut changer cette perception-là », a affirmé au Journal le ministre Drainville, qui a fait de la formation professionnelle l’une de ses sept priorités.

La société ne peut se passer de ses diplômés, ajoute-t-il.

« On a besoin d’électriciens, de plombiers, de monteurs d’acier, d’infirmières auxiliaires, de coiffeuses et de secrétaires administratives. C’est bon pour la société et c’est bon pour les jeunes, qui peuvent se réaliser là-dedans. »

Salaire élevé

Les diplômés de la formation professionnelle gagnent un salaire tout aussi élevé et parfois même supérieur à celui des diplômés du cégep ou de l’université, ajoute M. Drainville.

Les sommes annoncées serviront notamment à moderniser des formations et à assurer le maintien de programmes en région malgré un petit nombre d’inscriptions pour environ 200 cohortes.

« C’est très bon pour les régions qui veulent garder leurs jeunes », a lancé le ministre.

Une offensive sera aussi lancée afin d’accroître le nombre d’inscriptions.

Le gouvernement Legault souhaite diplômer 30 000 élèves supplémentaires dans ces programmes.

Pénurie

Dans un contexte de pénurie où les besoins sont grands, Québec veut aussi miser davantage sur la formule des stages en milieu de travail.

« C’est comme ça qu’on va passer au travers, affirme M. Drainville. Les employeurs ont tout à gagner d’avoir des jeunes qui sortent avec un diplôme. »

Les sommes annoncées aujourd’hui seront disponibles dès maintenant dans le réseau scolaire.

Il s’agit d’une première étape, indique le ministre, qui assure que cette annonce concernant la formation professionnelle ne sera pas la dernière.

« On a bon espoir que ça va inciter des gens, particulièrement des garçons, à s’inscrire en formation professionnelle plutôt qu’à lâcher l’école », dit-il.