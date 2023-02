Air India passe la plus importante commande d'avions de l'histoire

Air India a passé mardi la plus importante commande de l'histoire de l'aviation commerciale mondiale, en demandant à Airbus et à Boeing de lui fournir 400 avions moyen-courriers et 70 long-courriers afin de répondre à la croissance attendue de l'immense marché indien.

La compagnie nationale indienne, privatisée l'année passée, a signé avec Airbus une lettre d'intentions pour 210 avions de la famille A320neo (140 A320 et 70 A321) et 40 gros-porteurs A350 à Airbus. Elle a par ailleurs passé une commande ferme pour 190 Boeing 737 MAX, 20 long-courriers B787 et 10 B777X à son rival américain, assurant à chacun plusieurs mois de production, selon une source gouvernementale américaine.

AFP

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais les derniers prix catalogues publiés par les deux constructeurs, jamais appliqués en raison des ristournes consenties, la valorisent à plus de 70 milliards de dollars.

Jusqu'ici la commande record avait été passée en 2011 lorsqu'American Airlines avait signé pour un total de 460 Airbus A320 et Boeing 737 auprès des deux avionneurs.

Négociée depuis près de deux ans avec Airbus, l'intention de commande doit être «finalisée dans les prochaines semaines», selon le directeur commercial de l'avionneur Christian Scherer. Elle comprend également un «nombre significatif d'options» pour des A320 supplémentaires, à mesure qu'Air India se développe pour devenir «une compagnie de classe mondiale», selon N. Chandrasekaran, le patron du groupe Tata, propriétaire d'Air India.

Pour Boeing, la commande est assortie d'options pour 50 737 MAX et 20 B787 supplémentaires. Elle «reflète la force du partenariat économique entre les États-Unis et l'Inde», s'est félicité le président américain Joe Biden dans un communiqué.

Lors d'un échange téléphonique mardi, Narendra Modi et Joe Biden ont par ailleurs «exprimé leur forte volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'espace, des semi-conducteurs, des chaînes d'approvisionnement, de la coproduction et du codéveloppement en matière de défense et des écosystèmes de connaissance et d'innovation», selon les services du premier ministre indien.

Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron, qui ont tous deux assisté à la cérémonie de signature avec Airbus par visioconférence, ont pour leur part présenté cet accord comme un volet du partenariat stratégique noué entre les deux pays.

«Il y a un engagement profond en France pour fournir les technologies les plus efficaces disponibles à l'Inde et pour faire partie de votre stratégie du "Made in India"», a insisté le président français.

Cette commande monstre marque une opération reconquête pour Air India, qui exploite actuellement une flotte de 115 appareils et n'avait pas acheté d'avions neufs depuis 2006.

Nationalisée en 1953, la compagnie avait été soutenue par les gouvernements indiens successifs qui avaient injecté 15 milliards de dollars jusqu'en 2009 sans empêcher son déclin face à l'explosion des compagnies à bas coûts dans le sous-continent. Le gouvernement a fini par céder Air India à Tata, conglomérat du thé et de l'acier, pour 2,4 milliards de dollars.

Depuis sa prise de contrôle en janvier 2022, Tata entend renouveler la flotte du transporteur national pour répondre à la croissance attendue du marché indien et capter une partie du trafic long-courrier aux dépens des compagnies du Golfe. Celles-ci assurent la liaison entre l'importante diaspora indienne et leur pays d'origine.

Son patron Campbell Wilson vise une part de marché de 30% sur le marché intérieur indien ces cinq prochaines années et compte ouvrir davantage de liaisons internationales.

L'Inde est le troisième marché du transport aérien au monde et, selon les prévisions d'Airbus, son trafic aérien devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6% au cours des deux prochaines décennies, un rythme presque deux fois plus élevé que la moyenne mondiale.

Le marché indien devrait être multiplié par quatre d'ici 2041 pour atteindre 641 millions de personnes, selon les prévisions de l'avionneur européen. Les compagnies indiennes devraient commander entre 1500 et 1700 nouveaux appareils au cours des deux prochaines années, selon une récente note d'analyse du Centre pour l'aviation (CAPA).

Pour Airbus, cette commande conforte le succès de son monocouloir vedette chez les compagnies indiennes et lui permet de prendre pied sur le marché indien avec l'A350. «C'est une grande satisfaction, Airbus n'avait pas d'avion gros-porteur opérant sous le drapeau indien», a observé Christian Scherer.

Cette commande est aussi une satisfaction pour le géant de Seattle, peu présent sur le marché des monocouloirs de dernière génération en Inde.

Les deux avionneurs ont enjambé la pandémie sur le plan des commandes qui se multiplient, mais ils peinent tous deux à monter leur production en cadence face aux difficultés des fournisseurs à les suivre afin de répondre à leur important carnet de commandes.

«Notre seul regret, c'est de ne pas avoir plus de disponibilités plus tôt», selon le directeur commercial d'Airbus: les premières livraisons des A320 commenceront en 2027. Six premiers A350, dont la livraison à la compagnie Aeroflot a été annulée en raison des sanctions touchant la Russie, seront finalement livrés à Air India fin 2023 et les autres à partir de 2025. Les dates attendues des livraisons des Boeing n'ont pas été précisées dans l'immédiat.