Beauce: le meurtre d'un camionneur sans histoire reste un mystère un an plus tard

Un an après le meurtre de Nicolas Audet, un camionneur apparemment sans histoire de Saint-Isidore, en Beauce, aucun suspect n’a encore été arrêté en lien avec le crime même si son ancienne conjointe avait pris la fuite avec un complice jusqu’en Ontario.

Le 14 février 2022, Audet, 41 ans, a été assassiné dans sa résidence.

Le chauffeur de poids lourd ne s’était pas présenté au travail et son corps a été retrouvé par la suite. La victime n’a aucun antécédent criminel. Nicolas Audet était à l’emploi d’Équipements d’érablière CDL, une entreprise située à Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Peu de temps après cependant, Jacqueline Beaudoin-McClintock, l’ex-conjointe du camionneur, a pris la fuite avec un enfant de 18 mois. Un avis de recherche a été diffusé dans l’ensemble du pays.

Un contingent de policiers armés a coupé court à sa cavale à Hagar, en Ontario, 24 heures après la médiatisation de sa fuite. Mme Beaudoin-McClintock avait parcouru un peu plus de 950 km avec un enfant et un autre homme. Le trio avait été localisé dans un motel.

Un témoin important

Depuis les événements, l’enfant a été confié à des proches. «Nous ignorons ce que nous aurons à lui raconter plus tard sur la mort de son père», ont affirmé ceux-ci.

Dans la lignée de cette fuite, le complice de la conjointe, un homme de 25 ans de Saint-Bernard, a fait face à des accusations d’usage négligent d’armes et de possession non autorisée d’armes à feu et de substances. Dans les derniers mois, il a aussi dû se défendre d’un non-respect des conditions, en plus d’accumuler plusieurs contraventions au Code de la sécurité routière, mais sans plus.

Jacqueline Beaudoin-McClintock était considérée comme témoin important dans cette affaire.

Un an plus tard, rien n’a filtré et la police se fait toujours avare de commentaires. Tous les membres de la famille Audet sont demeurés muets malgré plusieurs demandes d’entrevue.

À Honfleur, dans Chaudière-Appalaches, Gabrielle Leclerc a refusé de parler du meurtre de son fils dans les dernières semaines. «J’aime ça tranquille. Peut-être plus tard, mais pour le moment, ça va être ça», a poliment décliné la mère.

«Elle est anxieuse», a ajouté une source parmi la famille.

Un motif nébuleux

La Sûreté du Québec laisse aussi planer le mystère. «Notre enquête est toujours active, mais nous n’avons aucun développement de nature publique pour le moment», a affirmé la porte-parole Ann Mathieu.

«Quand on ne parle pas, c’est qu’on est tout proche d’une arrestation», a lancé un enquêteur à la retraite. Toutefois, cette situation dure depuis des mois.

La police n’a formulé aucune hypothèse non plus sur les motifs du crime. Aucune accusation n’a été déposée contre l’ex-conjointe.