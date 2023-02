Billets d'autobus gratuits vers le chemin Roxham: Legault fait pression sur New York

Le premier ministre du Québec demande au maire de New York, Eric Adams, de cesser immédiatement l’envoi de migrants en direction du chemin Roxham afin qu’ils y traversent la frontière.

«Toute forme d’assistance à ce que des migrants traversent la frontière à un endroit où c’est strictement interdit de le faire devrait cesser immédiatement», a déclaré François Legault dans une déclaration écrite.

La semaine dernière, le bureau du maire de New York et la Garde nationale américaine ont confirmé avoir aidé des migrants à se déplacer en bus de New York vers d’autres villes américaines, dont Plattsburgh, où des migrants prennent des taxis pour se rendre au chemin Roxham.

La Ville de New York est aux prises avec plus de 42 000 migrants sur son territoire. Elle aiderait certains d’entre eux à se déplacer ailleurs aux États-Unis par l’intermédiaire d’organismes sans but lucratif.

«Nous comprenons que la situation des migrants à New York pose des défis majeurs, mais la situation au Québec et particulièrement à Montréal est excessivement difficile. Le Québec a dépassé sa capacité d’accueil et il s’agit d’un enjeu humanitaire important.»

Le Québec a également réitéré sa demande «pour que le gouvernement du Canada renégocie l’Entente avec les tiers pays sûrs pour que cesse cette situation intenable».