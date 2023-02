Canadien de Montréal: «C’est un bon fabricant de jeux» –Christian Dvorak encense Jonathan Drouin

Jonathan Drouin joue du gros hockey depuis quelques matchs. Son compagnon de trio Christian Dvorak se plaît au côté du Québécois.

« C’est un bon fabricant de jeux et il a une bonne vision sur la patinoire. Il est intelligent et il fait de bons jeux. Il joue son style et ça nous aide. »

– Christian Dvorak

Evgenii Dadonov profite de l’absence de plusieurs blessés pour se démarquer. Il est en train de se rendre attrayant en prévision de la période des transactions.

« Dadonov travaille tout le temps. C’est un travaillant et il patine. Il est dans une séquence où il a de la continuité. Hoffman est en mesure de compléter sa game. »

– Martin St-Louis

Jake Allen a signé son premier jeu blanc depuis le 2 novembre 2021 contre les Red Wings de Detroit. Son premier de la saison.

« Je me fous un peu des blanchissages. La victoire est plus importante que le reste. Un jeu blanc, c’est un boni. En troisième période, mes coéquipiers ont très bien joué devant moi. »

– Jake Allen

Les défenseurs ont continué de contribuer à l’attaque du Canadien avec deux autres buts. Justin Barron et David Savard ont fait bouger les cordages.

« C’est un peu une question de coïncidence et un peu de ce que nous avons parlé aux joueurs. On a parlé de notre travail en zone offensive et des petits détails que nous devons faire. »

– Martin St-Louis