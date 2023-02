Formation professionnelle: les profs au cœur de l’équation

Si le gouvernement Legault veut diplômer 30 000 élèves supplémentaires en formation professionnelle, il devra d’abord s’assurer d’avoir assez de profs pour les former, préviennent les syndicats d’enseignants.

• À lire aussi: Programme de requalification: des diplômés incapables de trouver de l’emploi

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) ont salué mardi l’investissement de 81 millions $ annoncé par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour rendre la formation professionnelle plus attrayante.

Il s’agit d’un premier pas dans la bonne direction, mais il faudra faire plus, préviennent-ils.

Pour attirer davantage d’élèves, il faut d’abord que les profs soient au rendez-vous, affirme Mélanie Hubert, présidente de la FAE. «En formation professionnelle, il faut convaincre des gens de quitter des métiers souvent mieux payés que ce qu’ils vont gagner dans le réseau de l’éducation. On parle parfois d’écart de plusieurs dizaines de milliers de dollars», souligne-t-elle.

Pour les attirer, il faut donc leur offrir des conditions de travail plus intéressantes. Or dans le cadre des négociations dans le secteur public, Québec aimerait qu’ils travaillent les soirs et les fins de semaine afin de rendre la formation professionnelle plus accessible.

«Souvent, les gens de métier viennent vers l’enseignement pour l’horaire de travail plus stable. C’est un compromis qu’ils sont prêts à faire pour avoir une meilleure qualité de vie. Si on n’a plus ça, on risque d’avoir de la difficulté à les attirer», prévient Mme Hubert.

Ces enseignants, qui arrivent souvent du marché du travail, doivent aussi compléter un baccalauréat en enseignement professionnel pour se qualifier, ce qu’ils font généralement à temps partiel pendant de longues années.

«Si on les fait travailler les soirs et les fins de semaine, ça va venir compliquer la donne», ajoute-t-elle.

Pour augmenter la diplomation en formation professionnelle, il sera par ailleurs important d’investir dans les services aux élèves, puisque plusieurs ont des besoins particuliers qui ne disparaissent pas comme par magie une fois inscrits dans ces programmes.

«C’est l’angle mort dans le plan qui nous a été présenté ce matin», affirme Mélanie Hubert.