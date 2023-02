Gros char, grosse cabane

Québec solidaire a digéré la défaite de l’automne dernier. C’était l’étape la plus facile.

Il faudra maintenant trouver comment surmonter le problème de la taxe orange. Et à ceux qui croiraient que ce n’est qu’une question de communication, de complexité de la proposition, détrompez-vous.

La réticence de l’électorat semble davantage philosophique.

QS avait vu juste avec sa proposition de taxer les véhicules énergivores et favoriser la densité urbaine. Le problème c’est que les Québécois rament dans le sens contraire.

Toujours plus, plus gros

En trente ans, le nombre de véhicules a augmenté deux fois plus rapidement que la population.

Pourquoi ? Parions sur l’étalement urbain alimenté par la quête d’espace. La surface des habitations a grimpé de 22 % en 30 ans.

Mais est-ce que ça prend vraiment une camionnette, une fourgonnette ou un VUS pour faire en moyenne à peine 12 000 km par an ?

Il semblerait que oui ! L’engouement pour être coincé dans la circulation au volant de son VUS est tel qu’on prévoit que la voiture traditionnelle va disparaître d’ici 2028 !

Le problème, c’est qu’on se tire dans les pieds.

Des efforts massifs ont été consentis pour réduire la consommation de pétrole et d’énergie. Mais les gains ont été engloutis dans les gros moteurs et les plus grandes résidences.

Ces données ont été compilées dans le dernier rapport des HEC, « L’état de l’énergie au Québec », en 2023. Les auteurs évoquent notre « ébriété énergétique » collective.

En clair, on n’a pas le goût de réduire notre consommation d’énergie.

Même l’idée plutôt anodine du ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, d’utiliser le lave-vaisselle ou de faire le lavage tard le soir a hérissé les électeurs !

Il faudra plus qu’une version simplifiée de sa taxe orange pour que QS convainque les électeurs de prendre le virage vert.

Mais ça, on le savait déjà.