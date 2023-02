Hausse fulgurante des interceptions de migrants en Estrie

Les services frontaliers américains sont inquiets à cause de la hausse phénoménale du nombre d'interceptions de migrants traversant illégalement en Estrie la frontière du Canada vers les États-Unis.

À la fin janvier, un migrant d'origine mexicaine a frôlé la mort, découvert en hypothermie, près du pont couvert dans le secteur de Mansonville. Ce dernier tentait d’entrer aux États-Unis en passant par les bois.

Ce cas ne serait pas unique. Des citoyens ont remarqué au cours des derniers mois, une présence accrue de personnes d'origine étrangère cherchant un passage illégal. Les services frontaliers américains confirment aussi que les interceptions de migrants connaissent une hausse fulgurante.

Le 9 janvier dernier, un couple de Colombiens, avec dans les bras deux enfants de 2 ans et 8 mois, a essayé désespérément de rejoindre North Troy au Vermont par les bois situés à l'extrémité du chemin du Pont-Couvert.

«Malgré l'hiver qui est bien installé, nous continuons d'observer une hausse importante des entrées illégales aux États-Unis. Ces personnes vulnérables, parfois des familles avec de jeunes enfants, mettent leur vie et celle de nos agents en péril», a mentionné par communiqué le responsable des patrouilleurs frontaliers, Robert N. Garcia.

En janvier uniquement, au bureau de Swanton, qui dessert la frontière entre Saint-Armand en Montérégie et Stanhope en Estrie, on a procédé à 367 arrestations pour entrées illégales, dépassant le cumulatif des 12 années précédentes pour un mois de janvier, soit 344 arrestations.

Selon les autorités américaines, la majorité des migrants interceptés sont d'origine mexicaine. Certains ont déjà été expulsés une première fois des États-Unis.

Entre le 1er octobre et le 31 janvier, le nombre d'arrestations par l'Agence des douanes et de la sécurité des frontières des États-Unis (U.S. Border Patrol) a augmenté de plus de 846 % par rapport à la même période l'an dernier.

Elles étaient de 334 en octobre, 445 en novembre et 441 en décembre.

Ce phénomène inquiète les autorités, d'autant plus que ces personnes ne sont habituellement pas vêtues pour affronter les rigueurs de l'hiver.

«Non seulement il est illégal de contourner les moyens d'entrée légaux aux États-Unis, mais c'est extrêmement dangereux, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables», a souligné le responsable de l'agence.

Cela a notamment été le cas d'une personne d'origine haïtienne, secourue le 3 décembre dernier, toujours à North Troy au sud de Potton, alors qu’elle était en état d'hypothermie.