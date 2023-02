La Compagnie Créole à la Binerie

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Quoi de mieux pour contrer la morosité ambiante que d’inviter des ambassadeurs de bonheur à manger de la bouffe réconfortante ? Je parle bien de la Compagnie Créole, qui part en tournée au Québec pour faire « rire les oiseaux » et, on l’espère, les Québécois.

J’ai donc amené les musiciens à la Binerie. Ils ont bu goulûment la soupe aux pois et fini avec enthousiasme leurs fèves au lard en entrée, puis Joanna a choisi la tourtière, José le pâté chinois et Clémence le saumon mariné à l’érable.

J’ai dû longuement expliquer le menu de la Binerie Mont-Royal, qui comportait de nombreux choix exotiques pour eux.

« De la soupe aux pois, c’est quoi ? » a demandé Joanna Bringtown, qui a ouvert des yeux étonnés devant le bol qu’on plaçait devant elle.

Pour les trois membres de la Compagnie Créole qui ont accepté l’invitation du Journal, c’était une initiation à la boustifaille à la mode de 1930 dans ce restaurant fréquenté jadis par le maire de Montréal Camillien Houde, par le hockeyeur Maurice Richard et par le cinéaste Pierre Falardeau.

Désopilante poutine

J’imaginais que, puisqu’ils font des tournées chez nous depuis 1985, ils connaissaient peut-être déjà le pain de viande et le ragoût de pattes, mais non !

« C’est bien la première fois qu’il y a du sirop d’érable sur mon saumon ! s’exclame Clémence Bringtown, la chanteuse qui est là depuis le début. C’est sucré, c’est bon ! »

Véronique Voignard, l’assistance de Clémence, s’est initiée à la poutine.

Elle est demeurée intriguée devant les étranges grains blancs sans comprendre spontanément qu’il s’agissait de fromage.

« J’ai déjà essayé la poutine, bien sûr, mais ma robe de scène pour la chanson Collé collé était si étroite que je me contentais d’une bouchée pour être certaine de pouvoir performer », rigole Clémence.

« J’aime beaucoup, ça me rappelle le pâté que je mange parfois pour Noël », dit Joanna de sa tourtière.

« C’est simple et savoureux », dit José de son pâté chinois.

« Oh mon Dieu ! » s’exclame Clémence quand les proprios de la Binerie déposent devant eux cinq desserts : tarte aux raisins (farlouche), aux pommes, au sucre, blanc-manger et pudding chômeur.

Comme par magie, l’appétit leur revient.

Adoptés par le Québec

Les membres de la formation musicale viennent de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique, mais se sont rencontrés à Paris.

Plusieurs Québécois les imaginent pourtant Québécois.

C’est ce que je croyais quand j’étais enfant et adolescent.

Pour moi, « créole » équivalait à Haïti, et leur musique familière (Ça fait rire les oiseaux, Au bal masqué, C’est bon pour le moral, etc.) jouait dans mes fêtes de famille, alors je les pensais d’ici.

« Ça m’étonne que des Québécois nous pensent Québécois, mais ce n’est peut-être pas surprenant parce que nous sommes toujours très bien accueillis ici et on fait la tournée des régions, où il y a toujours autant de monde », s’enthousiasme Joanna.

Ils ne se contentent pas des sempiternels grands centres que sont Montréal et Québec, mais ils vont dans des villes comme La Tuque et Thetford Mines.

Leur musique contagieuse saura sûrement faire sourire : « Nous sommes là pour communiquer notre joie, c'est notre travail ! » dixit Clémence.

Pas peur du froid

Le chanteur et musicien José souffre de parkinson. Sa démarche est affectée, mais il chante, danse et joue des instruments sans problème !

« Pour tout le groupe, c’est une métamorphose dès que le spectacle commence... et tout le monde dans la salle danse ! » s’exclame Annie Richard.

« Deux membres du groupe n’ont pas pu partir avec nous pour raisons de santé, mais nous sommes accompagnés aussi par deux musiciens québécois que nous avons “colonisés” pour leur apprendre à jouer à l’antillaise... et ils assurent comme des bêtes ! » s’exclame Clémence.

Le groupe, qui a déjà rempli le Centre Bell, a déjà joué aussi sur un char allégorique au Carnaval de Québec :

« Nous avions des mitaines chauffantes, c’était impressionnant de voir tout le monde en manteau d’hiver en train de danser », se souvient Joanna.