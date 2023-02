La culture gagnante s’installe à Montréal

Quel bon moment de parler d’instaurer une culture gagnante dans une organisation !

C’est un thème qui revient souvent dans les propos de l’entraîneur Martin St-Louis et c’est quelque chose qui part du haut de la pyramide hockey, à commencer par le vice-président hockey, Jeff Gorton et le directeur général, Kent Hugues.

Je dis que c’est le bon moment pour deux raisons. D’abord, j’ai bien aimé le week-end du Canadien et particulièrement l’intensité de Rafaël Harvey-Pinard qui veut se tailler une place dans la Ligue nationale. Ça cadre parfaitement avec le message de St-Louis, lui-même un négligé à ses débuts dans le hockey professionnel.

L’autre raison pour laquelle ça tombe bien, c’est que jeudi dernier, j’ai amené Michel Therrien et quelques amis à bord de mon avion, direction Tampa, où le Lightning recevait l’Avalanche du Colorado. Un rendez-vous qui rappelait la dernière finale de la Coupe Stanley.

Voilà bien deux organisations qui ont su développer une culture gagnante et qui cherchent à s’améliorer constamment. J’ai eu la chance de jaser un peu avec le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, que j’ai connu à Montréal à ses débuts dans un rôle de dirigeant.

BriseBois m’a vraiment impressionné. Voilà un gars qui sait où il s’en va et qui a été à la bonne école avec Steve Yzerman, son ancien patron à Tampa. En quelques minutes, j’ai compris à quel point il cherchait à bâtir une organisation parfaite à tous les niveaux et surtout à gagner la coupe Stanley année après année.

Le Lightning a gagné deux coupes consécutives avant de se faire détrôner par l’Avalanche au printemps dernier, mais l’équipe est encore très compétitive et l’objectif est clair : ramener la coupe à Tampa.

BriseBois ne m’a pas révélé de grand secret et il ne m’a pas parlé des étonnants Bruins de Boston, qu’il risque de retrouver sur son chemin en séries, mais il est en mission et ça se sent. Bref, il ne néglige aucun détail.

Le souci du détail

Bon, le Canadien n’est pas encore au niveau du Lightning, mais on développe le souci du détail et St-Louis s’en assure. Avant d’être champion, ça prend cette quête de perfection et c’est ce qui a servi de carburant à St-Louis tout au long de sa carrière. Son message semble passer.

Ça prend aussi des gars qui refusent de perdre. Autant à Tampa qu’à Denver, on n’accepte pas la défaite, jamais ! Il faut gagner, un point c’est tout, comme dans les grandes années du Canadien.

Évidemment, il faut plus que la bonne attitude pour gagner. Les éléments doivent être en place et parfois, il faut aller les chercher ailleurs. On verra ce que fera Hugues lors des deux prochaines semaines et c’est évident qu’il est vendeur. S’il peut aller chercher des bons jeunes joueurs, ou un gardien d’avenir de premier plan, qu’il saute sur l’occasion. Ce dernier point est prioritaire.

Pour revenir à la culture, on a vu le Canadien battre deux bonnes équipes en fin de semaine, avec de l’acharnement, la clé du succès. Visiblement, la pause a fait du bien, mais si on voit la même détermination tous les soirs, le CH gagnera plus souvent.

Place aux jeunes !

On a vu les jeunes se démarquer et c’est ce que je veux voir d’ici la fin de la saison. C’est le temps de les évaluer et si j’ai un message à leur lancer, c’est de prendre exemple sur Harvey-Pinard qui, depuis son rappel, a forcé St-Louis à lui donner du temps de glace de qualité.

Chaque joueur est différent et il n’y a pas de recette magique, mais lorsque la chance de jouer dans la LNH se présente, il faut absolument trouver un moyen de se démarquer. Pas question d’être à moitié là et de se plaindre qu’on ne joue pas assez. Chaque présence sur la patinoire est capitale.

– Propos recueillis par Gilles Moffet