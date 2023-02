La guerre, devant nous ?

Après la Première Guerre mondiale, celle de 1914-1918, et ses carnages absurdes, l’homme occidental s’était juré une chose : plus jamais ça.

À peine vingt ans plus tard, en 1939, commençait la Deuxième Guerre mondiale, qui allait culminer dans une entreprise d’extermination industrielle du peuple juif.

La Deuxième Guerre terminée, commençait immédiatement la guerre froide, qui allait faire planer sur le destin de l’humanité la menace d’une guerre nucléaire.

Elle s’est terminée sous le signe d’un happy end inattendu, avec la chute du mur de Berlin, en 1989, puis la désagrégation, quelques années plus tard, de l’empire soviétique. Il donnait une image assez convaincante de ce que pouvait être l’enfer sur terre, à la fois pour les Russes qui subissaient la domination du communisme, et pour les peuples d’Europe de l’Est qui subissaient la domination des Russes.

Chine

Au terme du XXe siècle maudit, on aurait pu croire que l’humanité aurait tiré une leçon de ce cauchemar.

Elle a voulu s’en persuader.

Le temps était apparemment venu de la fin de l’Histoire. De la mondialisation heureuse. De la dissolution des frontières. Du marché universel. Du remplacement de la nation par la société «inclusive». Du citoyen du monde, passant d’une métropole à l’autre en se sentant toujours chez lui.

Mais l’homme n’apprend jamais rien, et la possibilité de la guerre est inscrite autant dans la nature humaine que dans la matrice du système international.

L’utopie d’un monde sans conflits ni tensions est une vue de l’esprit témoignant surtout du désir qu’ont plusieurs de fuir le réel.

Depuis un an, le conflit en Ukraine a dissipé les dernières illusions de l’après 1989.

Et depuis quelques jours, l’étrange affaire des ballons qui flottent au-dessus de l’Amérique du Nord donne un visage plus précis aux menaces qui viendront transformer intimement la vie des Occidentaux.

Pour ce qu’on en comprend, même si le tout demeure confus, il s’agit de ballons d’espionnage chinois.

Dans quelle mesure s’agit-il d’une véritable menace pour les Occidentaux, et dans le cas nord-américain, pour les Américains, les Canadiens et les Québécois?

On ne saurait le dire.

Mais nous pouvons en retenir une première et essentielle leçon : la Chine veut faire savoir qu’elle n’est plus une puissance mineure, ni même moyenne, et qu’elle se donne les mêmes droits sur la marche du monde que les Américains.

États-Unis

Car les Américains, ce n’est un secret pour personne, espionnent le monde entier. Ils espionnent même les conversations téléphoniques des dirigeants de pays dont ils sont alliés, comme on l’a vu en Europe ces dernières années. Désormais, ils seront espionnés chez eux.

Le choc des empires est devant nous. Le choc des civilisations aussi.

Il ne s’agit pas de prophétiser une troisième guerre mondiale, mais de se préparer pour le monde qui vient, en comprenant dans quel système international nous évoluons désormais.

Cela implique que les nations prennent au sérieux leurs frontières. Qu’elles fassent aussi les investissements militaires nécessaires pour les défendre.

La formule demeure vraie : si tu veux la paix, prépare la guerre.