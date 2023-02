Le Canadien devra se passer d’Arber Xhekaj

La blessure qu’a subie le défenseur Arber Xhekaj est plus sérieuse que prévu, lui qui s’est absenté de l’entraînement matinal du Canadien de Montréal en vue de son match de mardi soir face aux Blackhawks de Chicago.

• À lire aussi: Connor Bedard et le Canadien: équipe en hausse, chances à la baisse

• À lire aussi: Vincent Desharnais joue un premier match au Centre Bell et se bat contre Arber Xhekaj

Le robuste Ontarien n’est pas revenu dans la rencontre de dimanche contre les Oilers d’Edmonton à la suite d’un furieux combat avec Vincent Desharnais.

En se rendant vers le vestiaire, Xhekaj a pointé vers son épaule, et le CH a confirmé plus tard qu’il s’agissait bel et bien d’une blessure au haut du corps.

L’arrière était donc absent de l’exercice et c’est Chris Wideman qui prendra sa place dans la formation, a affirmé sur Twitter le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie.

Trois de suite?

Le Canadien de Montréal tentera en soirée de remporter une troisième victoire consécutive, au Centre Bell. La troupe de Martin St-Louis avait triomphé lors de ses deux derniers matchs, la fin de semaine dernière, face aux Islanders de New York et aux Oilers.

Avec 48 points, le CH est toujours au dernier rang du classement de la section Atlantique. Les Sénateurs d’Ottawa sont devant eux, à 53 points.

De leur côté, les Blackhawks ont une saison de misère et n'ont qu'un point d'avance sur les Blue Jackets de Columbus, qui sont la pire formation de la Ligue nationale de hockey.

Le gardien Jaxson Stauber est une bouffée d’air frais chez les Hawks, lui qui a remporté ses trois départs depuis son rappel par le grand club. Puisque c’est Petr Mrazek qui a protégé la cage de l’équipe samedi, dans un revers de 4 à 1 face aux Jets de Winnipeg, Chicago pourrait envoyer l’Américain invaincu dans la mêlée.

À l'approche de la date limite des transactions, les Hawks seront assurément des vendeurs et plusieurs rumeurs parlent d'un déménagement de Patrick Kane. Les Rangers de New York semblaient intéressés par le dynamique joueur d'avant, mais ont plutôt opté pour le Russe Vladimir Tarasenko, acquis des Blues de St. Louis.