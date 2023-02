Le Cirque du Soleil se prépare au printemps

Un spectacle tourné vers l’avenir et qui veut repousser les frontières. C’est ce que le Cirque du Soleil présentera au printemps, dans le Vieux-Port de Montréal, avec sa nouvelle création, ECHO.

À l’hiver 2020, le Cirque avait invité les médias à venir rencontrer les créateurs de son nouveau spectacle, Sous un même ciel. La production était mise en scène par la réputée artiste visuelle Es Devlin.

Puis, la pandémie avait tout arrêté. Des rumeurs de problèmes au sein de l’équipe créative du spectacle avaient circulé. Le Cirque avait mis le projet sur les tablettes.

Photo Martin Alarie

L’ancien acrobate du Cirque, Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, qui a participé durant huit ans à The Beatles LOVE à Las Vegas, est ensuite venu à la rescousse pour remettre le spectacle sur les rails. Le metteur en scène a rencontré les médias aujourd'hui, au siège social du Cirque du Soleil.

ECHO reprend environ la moitié des numéros acrobatiques qui avaient été conçus pour Sous un même ciel.

« Es Devlin est brillante et c’était excitant pour moi de voir ce qui avait déjà été fait pour le spectacle, dit Mukhtar. Les forces qui étaient là, nous les avons gardées. Et les autres éléments que nous pouvions emmener plus loin, nous l’avons fait. »

Ce que la planète entière a vécu avec la pandémie durant les dernières années s’est reflété au sein même de la création du spectacle, indique le metteur en scène.

« Nous avons eu deux ans pour penser à ce que nous voulions dire aux gens avec ce spectacle, dit-il. Nous voulons lancer un message qui pourra les inspirer et leur faire sentir qu’il y a de l’espoir dans le monde. »

Le symbole du cube

Le travail visuel qu’Es Devlin a fait avec le Cirque jusqu’en 2020 n’a pas complètement été écarté pour ECHO. En fait, la Britannique est toujours créditée pour la scénographie du spectacle. Le gigantesque cube qu’elle avait imaginé sera d’ailleurs en vedette sur scène.

« Le cube représente quelque chose que nous chérissons, dit Mukhtar. Plus nous prenons de lui, plus il devient vide. Mais plus nous lui en donnons, plus il se remplit. C’est le symbole du spectacle. »

Pour la directrice de création, Chantal Tremblay, le fait que le Cirque revienne après la pandémie avec ce projet qui avait commencé en 2017 signifie beaucoup. « J’apprécie énormément d’avoir la chance de pouvoir l’amener jusqu’au bout. »

♦ ECHO sera présenté dans le Vieux-Port de Montréal du 20 avril au 20 août.