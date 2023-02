Le Japon estime que des objets passés dans son ciel sont probablement des ballons espions chinois

Une nouvelle analyse des objets volants non identifiés qui ont survolé l'espace aérien du Japon ces dernières années suggère «fortement» qu'il s'agissait de ballons espions chinois, selon le ministère japonais de la Défense.

«Après une analyse plus approfondie des objets volants spécifiques en forme de ballon précédemment identifiés dans l'espace aérien japonais, y compris ceux de novembre 2019, juin 2020 et septembre 2021, nous avons conclu que les ballons sont fortement présumés être des ballons de reconnaissance sans pilote envoyés par la Chine», a-t-il déclaré dans un communiqué mardi soir.

Tokyo a aussi «demandé fermement au gouvernement chinois de confirmer les faits» de l'incident et «qu'une telle situation ne se reproduise plus à l'avenir».

«Les violations de l'espace aérien par des ballons de reconnaissance sans pilote étrangers et d'autres moyens sont totalement inacceptables», pointe le communiqué.

Le Japon a fait savoir la semaine dernière qu'il réanalysait une série d'incidents impliquant des objets volants non identifiés à la lumière du ballon espion chinois abattu par les États-Unis après avoir traversé le territoire américain.

À la suite de cet incident, l'armée américaine a ajusté les réglages de ses radars pour détecter des objets plus petits et plus lents, et a découvert trois autres engins non identifiés que le président Joe Biden a ordonné d'abattre: l'un au-dessus de l'Alaska, l'autre au-dessus du Canada et le troisième au-dessus du lac Huron, dans le Michigan.