Les Alouettes ont un nouveau quart-arrière

C’est le quart-arrière Cody Fajardo qui dirigera dorénavant l’attaque des Alouettes de Montréal.

Mardi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’organisation a annoncé avoir offert un contrat de deux ans à l’athlète de 30 ans.

Fajardo évolue dans la LCF depuis la campagne 2016 et oeuvrait chez les Roughriders de la Saskatchewan lors des trois dernières saisons. En 2022, il a disputé 17 rencontres, réussi 282 des 401 passes qu’il a tentées pour 3360 verges et 16 touchés. Il a également été victime de 13 interceptions. Le nouveau venu est aussi capable de courir avec le ballon. Il a amassé 357 verges et huit majeurs avec ses jambes l’an dernier.

L’Américain renouera avec Jason Maas à Montréal. Le nouvel entraîneur-chef des Alouettes a été le coordonnateur à l’attaque des Roughriders lors des deux dernières saisons.

«Montréal était au sommet de ma liste, spécialement après l’annonce de l’embauche de Jason Maas, a déclaré Fajardo dans une diffusion en direct sur le compte Facebook des Alouettes. Nous avons une très belle relation de travail. [...] Je sais ce qu’il peut construire en attaque. J’ai aussi hâte de travailler avec Anthony Calvillo. Je crois qu’il pourra m’aider à devenir un meilleur quart-arrière.»

Les «Als» devaient se dénicher un nouveau partant après que Trevor Harris ait décidé de se joindre à la formation de la Saskatchewan, lui qui profitait aussi de son autonomie.

Aussi, les Alouettes ont attiré le quart Caleb Evans pour seconder Fajardo. Le Texan a passé les deux dernières années avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Le jeune homme de 24 ans a notamment inscrit 16 touchés au sol l’an dernier. Davis Alexander, qui était le troisième quart à Montréal l’an dernier, a pour sa part paraphé une prolongation de contrat.

Un centre

Pour protéger Fajardo, le directeur général Maciocia aurait embauché le centre Justin Lawrence. Selon le 3DownNation, le joueur de ligne à l’attaque a paraphé un contrat de deux ans avec l’organisation montréalaise.

Le natif d’Edmonton a disputé la dernière saison avec les Argonauts de Toronto, après avoir joué trois campagnes dans l’uniforme des Stampeders de Calgary. Âgé de 26 ans, Lawrence a été sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la section Est l’an dernier. L’homme de 6 pi et 300 lb a remporté deux fois la coupe Grey en quatre saisons dans la LCF. Il avait été un choix de cinquième ronde (39e au total) des Stampeders au repêchage de 2018.

D’autres ajouts en attaque

Le receveur de passes Greg Ellingson s’amène également à Montréal. Le vétéran de 34 ans a paraphé un contrat d’un an avec les «Als». Il portera un cinquième uniforme dans la LCF, après avoir œuvré pour les Tiger-Cats de Hamilton (2013 à 2014), le Rouge et Noir (2015 à 2018), les Elks (2019 à 2021) et les Blue Bombers de Winnipeg (2022).

Ellingson a donc déjà été un coéquipier de Fajardo pendant deux saisons à Edmonton. L’an dernier, il a mis ses mains sur 38 ballons pour des gains de 598 verges et trois touchés.

Le centre-arrière James Tuck, 32 ans, est de retour avec les Alouettes, lui qui a joué pour le club entre 2014 et 2016.

Finalement, le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Bourassa quitte le Rouge et Noir après cinq saisons dans la capitale fédérale pour se joindre aux «Moineaux». Le produit des Carabins de l’Université de Montréal vient pallier la perte de Pierre-Luc Caron, qui a récemment annoncé sa retraite.