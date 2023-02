Local électoral pas cher fourni par un promoteur

Le parti politique du maire de la Ville de Mont-Royal a été logé à un prix avantageux dans les bureaux d’un important promoteur immobilier lors de la dernière campagne électorale, a appris notre Bureau d’enquête.

Trois cents dollars, c’est la somme déboursée à l’automne 2021 par l’Équipe Peter Malouf (EPM) pour louer son local électoral, propriété de la compagnie SAJO.

Ce contrat entre le promoteur et le parti au pouvoir indigne certains citoyens, d’autant plus que SAJO tente actuellement d’obtenir le feu vert de la Ville pour construire un complexe d’une cinquantaine de condominiums, malgré une forte opposition (voir autre texte).

Photo courtoisie

Alertée par l’un d’entre eux, Élections Québec a ouvert une enquête la semaine dernière afin de déterminer si toutes les règles en matière de financement électoral ont été respectées.

Dix semaines plutôt que quatre

Le bail de location s’étendait du 10 octobre au 7 novembre 2021, selon le bail que nous a transmis le promoteur.

Or, des documents obtenus par notre Bureau d’enquête démontrent que le local électoral aurait été utilisé plus longtemps par l’EPM que ce qui a été déclaré à Élections Québec.

Le parti conviait lui-même ses militants à s’y rendre à la fin du mois d’août.

Photo courtoisie

Le local aurait donc été prêté pour au moins 10 semaines, plutôt que les quatre déclarées, donnant l’équivalent d’un prix mensuel de location par pied carré sous la barre des 0,70 $.

À titre comparatif, le prix moyen payé actuellement pour la location mensuelle de bureaux dans la couronne centrale de Montréal, dont fait partie la Ville de Mont-Royal, est le double, soit 1,35 $ le pied carré, selon le dernier rapport de l’agence immobilière CBRE.

La loi électorale interdit aux candidats et aux partis de bénéficier de services à un prix inférieur à celui du marché en campagne électorale.

Si elle est avérée, une telle pratique pourrait être considérée comme une manœuvre électorale frauduleuse et pourrait entraîner la perte des droits électoraux (voir autre texte).

Des déclarations erronées ?

Le maire Peter Malouf est également le locataire direct de la compagnie SAJO. Le bureau professionnel de sa compagnie de portefeuille est logé depuis des années à la même adresse que l’a été le local électoral de son parti.

Le maire Malouf a refusé de répondre à nos questions sur le sujet. Il a aussi refusé de nous diriger vers un porte-parole de l’EPM, affirmant que son parti était « inactif ».

Le représentant de la firme SAJO Jonathan Goldbloom maintient que la location a duré moins d’un mois. « Le prix était raisonnable compte tenu de la nature à court terme du bail, et il s’agissait d’un local vacant, non rénové et non meublé », a-t-il précisé par courriel.

– Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier

SEULEMENT UN MOIS, VRAIMENT ?

Notre Bureau d’enquête a mis la main sur des documents qui montrent que le parti du maire Malouf aurait profité de son local électoral plus longtemps que ce qui a été déclaré à Élections Québec (10 octobre au 7 novembre). Par exemple, un courriel envoyé par l’organisatrice de campagne du parti annonce l’ouverture du local électoral le 29 août. Une publicité de l’EPM invite les citoyens à se rendre dans ce même local, en cas de pluie lors d’une activité, le 25 septembre.

Photo courtoisie

Ce que dit la loi

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités stipule que « dans le cas où un bien ou un service est fourni à un parti ou à un candidat, à des fins politiques, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution ».

Or, seul un électeur de la municipalité est autorisé à faire une contribution. Une entreprise ne peut donc pas offrir un service au rabais.

Cette infraction peut constituer une manœuvre électorale frauduleuse, ce qui entraînerait la perte des droits électoraux pour une durée de cinq ans. Une amende allant jusqu’à 50 000 $ peut aussi être imposée.

Transmettre « un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative qui est incomplet ou qui contient une mention ou un renseignement faux » constitue aussi une manœuvre électorale frauduleuse.

Source : Élections Québec

Un projet controversé

Photo tirée du site 1000lucernevmr.ca

Le promoteur SAJO, qui a loué un local électoral au parti du maire, souhaite que les élus lui accordent un changement de zonage pour pouvoir construire un projet de condominiums controversé.

Lors du dernier conseil municipal, le 24 janvier, le maire s’est dit favorable à ce que le site de l’ancienne synagogue du 1000 Lucerne soit développé.

« Ce projet représente une énorme frustration pour le développeur, et je peux le comprendre. Personne n’est venu avec une autre alternative. Il n’y a eu que des critiques », a énoncé le maire Malouf, en réponse à un citoyen.

« Je vais être franc : je pense qu’un développement résidentiel est une bonne idée et une bonne utilisation de cette propriété. En ce moment, c’est une véritable horreur dans notre communauté. C’est devenu dangereux, et ça me dérange du point de vue de la sécurité », a poursuivi le maire.

Changement de zonage

SAJO veut construire une cinquantaine de condominiums dans un complexe de quatre étages (voir image ci-contre) sur le site d’une ancienne synagogue.

Mais une séance d’information, deux pétitions et plusieurs séances du conseil plus tard, le feu vert n’a pas encore été donné par la Ville étant donné l’opposition de plusieurs citoyens, qui souhaiteraient que le terrain serve plutôt à la construction d’une école ou d’un parc.

Le projet avait été d’abord présenté sous la précédente administration de l’ancien maire Philippe Roy.

Le représentant du promoteur nous a expliqué par courriel que SAJO a acquis le terrain en 2019 « après avoir reçu une indication forte de la Ville, selon lequel (sic) le zonage du site serait modifié, afin que le 1000, chemin Lucerne puisse être utilisé à des fins résidentielles ».

Une demande de modification de zonage du site, présentement zoné institutionnel, aurait été aussi déposée en 2021, allègue le promoteur. Le plan d’urbanisme doit aussi être modifié.

Des citoyens de Mont-Royal crient au conflit d’intérêts

Capture d’écran, Ville de Mont-Royal

Des citoyens mécontents dénoncent depuis des mois les liens de proximité entre le maire de Mont-Royal et le promoteur SAJO.

En juillet, un citoyen, se présentant comme ancien juge de la Cour supérieure, a notamment rappelé en séance du conseil qu’un élu doit déclarer tout conflit d’intérêts et s’abstenir ensuite de participer aux discussions à ce sujet.

« Considérant, Monsieur le maire, que vous avez des liens contractuels avec SAJO, (....) avez-vous dénoncé au conseil cette apparence de conflit d’intérêts, à savoir que vous avez eu et avez encore aujourd’hui des relations contractuelles avec SAJO ? » a déclaré Luc Lefebvre, en référence au bureau professionnel que possède actuellement le maire dans un édifice appartenant au promoteur.

Une citoyenne a carrément porté plainte à Élections Québec, qui a considéré le cas comme assez sérieux pour ouvrir une enquête.

« Je constate une irrégularité dans la contribution financière à la campagne électorale liant SAJO à Peter Malouf (...) il appert évident que ce prix de location est un prix de faveur et ne correspond pas au prix du marché », peut-on lire dans la lettre dont nous avons obtenu copie.

Une lettre ouverte a aussi été écrite dans le journal local pour soulever les « liens contractuels unissant le maire Malouf à Sajo », début janvier.

Ils se défendent

Dans l’édition suivante de La Poste de Mont-Royal, le promoteur SAJO s’est défendu en affirmant que le bail de la compagnie du maire était le seul lien contractuel entre les deux. Il n’a pas parlé du local électoral loué au parti du maire.

« Peter Malouf était locataire du 1320, boulevard Graham lorsque nous avons fait l’acquisition de cet immeuble, il y a de cela plus de 20 ans. Il s’agit de la seule relation contractuelle existant entre lui et notre entreprise. Il est irresponsable et provocateur de laisser entendre que de lui louer un bureau est une pratique répréhensible », a écrit Mario Guerrera, dirigeant de SAJO.

Le maire aussi a nié être en conflit d’intérêts lors de la séance du conseil municipal de juillet dernier.

« Je n’ai pas de contrat en particulier autre qu’un bail. [...] Je n’ai pas d’intérêt personnel (...) alors je n’ai rien à dénoncer, absolument rien. »

Il ne doit pas voter

Le maire Peter Malouf ne devra pas voter si la Ville en vient à un changement de zonage dans ce dossier, ou à toute autre modification de son plan d’urbanisme, pour éviter le conflit d’intérêts, croit la professeure de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste de la gestion municipale Danielle Pilette.

« Il devra être très prudent (...) et ni même discuter du dossier, étant donné qu’il a déjà un lien contractuel (un bail) avec le promoteur en question », dit-elle.

Selon elle, le maire Malouf « manque de sensibilité » dans ce dossier, « par rapport à l’esprit critique de ses citoyens ». « C’est un manque de transparence. Ça donne lieu à des perceptions. Autrefois, on s’en foutait des perceptions au municipal. Maintenant, il faut laver blanc. »