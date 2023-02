L'OTAN n'exclut pas des adhésions séparées pour la Suède et la Finlande

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a assuré mardi «travailler dur» pour obtenir «le plus rapidement possible» les dernières ratifications des adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par la Turquie et la Hongrie, sans écarter des adhésions séparées.

«La question principale n'est pas de savoir si les adhésions de la Finlande et de la Suède sont ratifiées ensemble, mais qu'elles soient toutes deux ratifiées dès que possible», a-t-il déclaré lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance à Bruxelles.

«Je suis persuadé qu'elles le seront toutes les deux et je travaille dur pour qu'elles soient ratifiées le plus rapidement possible», a-t-il ajouté.

Les dirigeants des 30 pays membres de l'OTAN ont pris la décision d'inviter la Suède et la Finlande à rejoindre l'Alliance lors de leur sommet à Madrid en juillet 2022. Trente pays ont signé les protocoles d'adhésion et 28 les ont ratifiés, a-t-il rappelé. Seules la Turquie et la Hongrie n'ont pas encore fait ratifier leur accord pour l'adhésion des deux pays nordiques.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré début février pour la première fois que le Parlement turc pourrait ratifier l'adhésion de la Finlande sans celle, déposée conjointement, de la Suède.

La décision des autorités suédoises d'autoriser une manifestation devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, au cours de laquelle un Coran a été brûlé, a provoqué l'ire d'Ankara qui a mis un coup d'arrêt aux négociations après le report d'une réunion tripartite prévue pour février.

Une majorité de Finlandais se sont dit favorables à ce que leur pays entre dans l'OTAN sans attendre la Suède. Mais les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de la rejoindre ensemble.

L'organisation des élections présidentielle et législatives en Turquie en mai pourrait retarder la ratification des adhésions, car les travaux de la grande assemblée devraient être suspendus en mars, souligne-t-on de source diplomatique. Le séisme qui a dévasté le sud du pays pourrait toutefois faire reporter la date des élections.

La Suède et la Finlande sont déjà très intégrées au sein de l'OTAN avec leur statut de pays invités. Ils participent à toutes les réunions, y compris celles du comité militaire, et ont obtenu des garanties de sécurité des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne et des Pays-Bas jusqu'à leur intégration au sein de l'Alliance.