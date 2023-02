Oettinger aurait pu succéder à Price

On aime bien Samuel Montembeault, mais les éclatants succès de Jake Oettinger à Dallas rappellent cruellement qu’il pourrait être, aujourd’hui, le successeur légitime de Carey Price devant le filet du Canadien. Incroyable quand on y pense.

Un claquement de doigts aurait suffi au premier tour du repêchage de 2017 pour régler la situation du gardien numéro un, possiblement jusqu’au début des années 2030. À l’époque, toutefois, le directeur général, Marc Bergevin, et son recruteur-chef, Trevor Timmins, étaient davantage préoccupés par leur problème au centre. Ils ont sélectionné Ryan Poehling au 25e rang.

Tout juste après, parlant 26e, les Stars de Dallas ont jeté leur dévolu sur Oettinger, le meilleur cerbère de la classe de 2017. Alea jacta est !

Aujourd’hui, « Jakie O. » est l’un des meilleurs gardiens de la LNH, tous âges confondus. Poehling remplit un chandail chez les Penguins de Pittsburgh quand il est en santé.

Question de priorité

On reconnaît que c’est facile, voire même injuste, de refaire les repêchages quelques années plus tard, mais si ce n’était qu’une question d’évaluation de talent, on pourrait pardonner plus facilement ce faux pas à l’ancien état-major du CH.

Le problème c’est qu’au fil des ans, on a constamment négligé de préparer le gardien de but du futur à Montréal et en 2017, Bergevin et Timmins sont passés à côté du gros lot, ignorant volontairement les hommes masqués de 18 ans.

Ils jugeaient que sélectionner un cerbère (Cayden Primeau) pouvait attendre au septième tour et on peut affirmer avec un bon degré de certitude que si Poehling n’avait pas été disponible, que Bergevin et Timmins auraient probablement repêché un autre centre plutôt qu’Oettinger.

On tenait Price pour acquis et pourtant il arrivait à 30 ans. C’était le moment idéal pour repêcher un gardien de premier plan. Rappelons qu’à l’été 2017, Al Montoya était l’auxiliaire de Price et on préparait Charlie Lindgren qui avait dépassé Zachary Fucale à Saint John’s dans la Ligue américaine.

Du côté des Stars, leur duo de Kari Lehtonen et Antti Niemi plafonnait. On s’est débarrassé de Niemi et on a acquis Ben Bishop qui leur a donné trois bonnes saisons avant d’être forcé à la retraite, juste le temps de former Oettinger qui apprend à la vitesse grand V.

Aujourd’hui, Primeau poursuit son apprentissage avec le Rocket de Laval, mais rien n’est certain quant à son avenir ou à son potentiel. Acquis au ballottage en octobre 2021, Montembeault progresse bien et à 26 ans, il s’établit comme un gardien de la LNH.

Déjà parmi l’élite

Toutefois, Oettinger est déjà dans l’élite à 24 ans et il s’affiche comme le meilleur gardien de moins de 26 ans devant les Carter Hart, Stuart Skinner, Logan Thompson, Filip Gustavsson, Ilya Samsonov, Spencer Knight et quelques autres.

En plus, l’ancien de l’Université de Boston est le seul parmi les jeunots à s’être illustré en séries éliminatoires. Il a été fabuleux lors du premier tour des séries 2022, avec sept performances de qualité (3-4/,954/1,81), malgré l’élimination des siens en sept matchs contre les Flames.

Oettinger a ainsi créé d’immenses attentes et il aurait pu facilement s’écraser après avoir signé son contrat de titulaire le 2 septembre (4 millions $ par année pendant trois saisons), mais il répond présent soir après soir et il est devenu intimidant, la marque des grands gardiens. Sa fiche de 23-7-7/,926/2,22 est éloquente.

Ullmark en danger

Si les Stars occupent la tête de la division Centrale, c’est en grande partie à cause d’Oettinger, troisième dans notre top 30 derrière Linus Ullmark et Connor Hellebuyck.

On vous invite à suivre notre bulletin, car, malgré ses belles statistiques, Ullmark est en danger. En raison de l’alternance avec Jeremy Swayman, il sera probablement limité à 48, 49 ou 50 matchs, alors qu’Hellebuyck et Oettinger franchiront vraisemblablement le cap des 60. À suivre.