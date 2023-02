Québec solidaire: comment se réinventer sans se dénaturer?

Dans les rangs de Québec solidaire, les résultats décevants des élections du 3 octobre ont sonné la fin de la récréation.

Primo, au sortir d’une campagne cahin-caha, l’ambition un brin démesurée des solidaires de remplacer les libéraux à l’opposition officielle est tombée à l’eau.

Deuxio, pendant que dans les milieux urbains QS progressait, dans les régions et banlieues il perdait des plumes. Tertio, même s’il a remporté un siège de plus, pour obtenir le statut de groupe parlementaire, il lui en manquait encore un pour atteindre le seuil magique de 12.

Enfin, accusé par la CAQ de vouloir imposer ses « taxes orange » sur de plus gros véhicules populaires aussi en régions, QS ne s’en est jamais remis.

Réunis en conseil national, les solidaires se sont livrés à un post-mortem lucide. Le rapport électoral de QS ne faisait pas dans la dentelle. Pour qu’un parti apprenne de ses erreurs, c’est une excellente chose.

Gabriel Nadeau-Dubois, son chef parlementaire et co-porte-parole, l’a très bien compris. Dans l’espoir d’arriver mieux préparé aux élections de 2026, QS planifie donc de faire une vraie tournée des régions.

GND promet de se mettre à l’écoute active des Québécois qui y vivent. S’il le fait, le prochain programme de QS risque d’être fort différent. Plus recentré et plus ouvert aux préoccupations des francophones.

Nécessaire, mais périlleux

Pour un parti dont la base est néanmoins divisée depuis sa fondation sur les questions plus sensibles dites « identitaires », l’exercice s’annonce nécessaire, mais périlleux. À manipuler avec délicatesse...

Du même coup, ambitionnant de rafler le titre d’opposition officielle en 2026, QS devra brouter dans les talles dégarnies du PLQ. Or, dans ses rangs restants, les questions identitaires y sont peu populaires.

Le premier test post-électoral de QS aura d’ailleurs lieu en mars lors de la partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne, laissé justement vacant par la démission de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade.

Selon Guillaume Cliche-Rivard, candidat pour QS, la crise du logement et l’inflation ont de bonnes chances de préoccuper les électeurs nettement plus que d’autres thèmes plus polarisants. S’il a raison, il aura de bonnes chances de remporter le comté.

De toute manière, déjà dans le 36e dessous, les attentes d’une victoire libérale sont faiblardes. C’est pourquoi une défaite de M. Cliche-Rivard serait perçue comme un autre recul pour QS. Pour la suite des choses, Gabriel Nadeau-Dubois sait que cette victoire, il ne doit pas l’échapper.

Se réinventer sans se dénaturer

Le parti ayant aussi perdu la parité au sein de son caucus, composé maintenant de 4 femmes et 7 hommes, les militants souhaitent que leur parti impose des candidatures féminines dans certaines circonscriptions à cibler. Une mesure loin d’être chose faite.

Les solidaires, coincés au dernier rang d’appuis chez les plus de 34 ans, devront également tenter de séduire cette partie importante de l’électorat. Pour le moment, elle boude irrémédiablement le parti de gauche.

D’où LA question existentielle à laquelle les solidaires devront répondre d’ici 2026 : pour élargir leurs appuis, comment feront-ils pour « réinventer » leur offre politique sans se dénaturer pour autant ?

Comment continuer de nicher résolument à gauche de l’échiquier tout en faisant de l’œil à des électeurs qui y sont réfractaires ?

Un début de réponse loge peut-être dans une redécouverte des forces malheureusement oubliées de ce qu’on appelait jadis la social-démocratie...