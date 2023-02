Roxane Bruneau en mode séduction: la chanteuse québécoise souhaite percer en France

Roxane Bruneau a amorcé lundi une opération séduction à Paris. Elle enfile, depuis, les rencontres dans l’espoir d’exporter sa carrière outre-Atlantique.

• À lire aussi: «Love Again»: des images de Céline Dion dans la comédie romantique dévoilées

• À lire aussi: Deux chansons de Céline dans le top 50 des meilleures chansons d’amour de tous les temps de Billboard

Roxane Bruneau vit en ce moment son premier voyage en France, dans la Ville Lumière. L’auteure-compositrice-interprète s’y trouve en compagnie de sa gérante, son réalisateur et quelques amis qui ont souhaité faire ce voyage de 6 jours avec elle. Le Journal l’a jointe par téléphone alors qu’elle était en pleine séance de shopping.

« On est à Paris pour rencontrer des gens de l’industrie, explique la chanteuse qui rêve de performer sur les planches de salles de spectacles parisiennes. On est en train de tâter le terrain et de prendre le pouls pour voir ce qui pourrait être possible ici pour moi. »

Entre deux rencontres professionnelles, l’artiste de 32 ans en profite pour visiter les attractions touristiques incontournables de la capitale française. Elle souhaite en profiter au maximum avant son retour, samedi. La preuve : elle a dû s’acheter de nouvelles chaussures, car ses pieds souffraient des 23 000 pas enregistrés mardi.

« J’aimerais ça venir faire des spectacles dans le coin de Paris, dit-elle. Je voulais aussi m’imprégner de la culture française et apprendre à bien parler parce que pour le moment, ce n’est pas tout le monde qui me comprend (rires). »

Elle a justement demandé conseil à ses 218 000 abonnés Instagram plus tôt cette semaine, dans une vidéo comique qui visait à l’aider à « mieux parler pour survivre sur Paris ».

Inspirantes confidences

De ses nombreux admirateurs, Roxane Bruneau reçoit également des remerciements. Ce fut le cas le 5 février, après la diffusion de La vraie nature, émission à laquelle elle participait avec l’animateur Benoit Gagnon et la femme d’affaires Danièle Henkel. La chanteuse s’y est confiée sur son trouble anxieux et les bienfaits qu’elle ressent depuis qu’elle a décidé de prendre des médicaments.

« Beaucoup de gens m’ont écrit pour me dire que cela leur avait fait du bien et qu’ils étaient contents que j’en aie parlé à la télé », dit-elle.

Elle confirme que c’est son anxiété « à l’idée de dormir dans un chalet avec des inconnus » qui l’avait fait refuser les précédentes invitations de Jean-Philippe Dion et de son équipe. « J’ai dit oui, car avec la médication, je me sens vraiment mieux », ajoute la chanteuse qui sera la vedette d’un documentaire d’une heure qui sera présenté à TVA plus tard cette année. On y relatera le parcours de son année 2022.